Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Tagen mit dem Gesamtmarkt etwas korrigiert, bleibt aber in Schlagdistanz zu den jüngsten Rekordständen von 236,54 US$. Am Abend wird der KI-Chipgigant seine mit Spannung erwarteten Zahlen präsentieren. Das sind die Erwartungen und so sollten sich Anleger nun verhalten. Erwartungen auf Rekordniveau Es ist wieder "Nvidia Day". Der Chipgigant legt heute Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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