Die Aktie der Albemarle Corporation hat nach der starken Rally der vergangenen Monate zuletzt etwas an Dynamik verloren. Gleichzeitig sprechen die jüngsten Geschäftszahlen und die Entwicklung am Lithiummarkt dafür, dass der Konzern weiterhin zu den wichtigsten Profiteuren des globalen Booms rund um Elektromobilität und Energiespeicher zählt. Starke Quartalszahlen trotz schwankender Lithiumpreise Rund zwei Wochen nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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