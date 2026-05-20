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Dow Jones News
20.05.2026 14:21 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen mit sinkenden Renditen und vor Nvidia ins Plus

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen mit sinkenden Renditen und vor Nvidia ins Plus

DOW JONES--Die europäischen Börsen drehen bis Mittwochmittag ins Plus. Stützend wirken der nachgebende Ölpreis sowie die von Mehrjahreshochs zurückkommenden Renditen bei Anleihen. Ölpreis der Sorte Brent gibt um mehr als 2 Prozent auf 108,82 Dollar das Fass nach. Geopolitisch bleibt die Lage indes angespannt, das Schlagzeilenrisiko mithin hoch. Als extrem wichtig für den Technologiesektor, aber auch für den Gesamtmarkt, gilt die Geschäftsentwicklung von Nvidia. Der Chiphersteller legt nach Handelsschluss in den USA seine Geschäftszahlen vor. Nvidia, deren Chips für das Training von KI-Systemen von größter Bedeutung sind, hat Benchmarktcharakter für die gesamte KI-Branche.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 24.529 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 5.897 nach oben. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen nach unten, ein Zeichen der Entspannnung, genauso wie der fallende Ölpreis. Der Euro gibt leicht nach auf 1,1596 Dollar.

Derweil steht nun der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. Damit könnte es zumindest von dieser Seite ruhiger werden, für Marktstratege Thomas Altmann von QC Partner ist die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump vom Tisch. "Die Märkte sind damit zumindest um einen Risikofaktor ärmer geworden". Diese Einigung werde sicherlich kein Kursfeuerwerk auslösen. Umgekehrt hätten neue Zölle aber für eine Verkaufswelle sorgen können.

Die Berichtssaison in Europa hat den Höhepunkt hinter sich, momentan ist die Saison der Hauptversammlungen. Dabei wird es am Mittwoch in Wiesbaden spannend, denn hier hat die Commerzbank zur Präsenzveranstaltung in den RheinMain-CongressCenter geladen. Ex-Dividende werden in Deutschland unter anderem die Aktien von Jungheinrich und Ottobock gehandelt. Nach dem gestrigen Abverkauf erholt sich das Ottobock-Papier (+1,1%) deutlich - optisch gebremst nur durch den Dividenabschlag. Die Gesellschaft erwägt rechtliche Schritte gegen den Leerverkäufer Grizzly, dessen kritischer Bericht am Dienstag zu dem Kurssturz der Aktie des Prothesenherstellers geführt hatte. Der Bericht sei "verleumderisch und in hohem Maße irreführend". Grizzly hatte Ottobock eine "aggressive Bilanzierungsmetrik" vorgeworfen.

Europäische Halbleiteraktien steigen im Vorfeld der Veröffentlichung der Erstquartalszahlen von Nvidia. ASML - Europas wertvollstes Unternehmen - springt um 3,5 Prozent, während die niederländischen Konkurrenten BE Semiconductor und ASM International um 2,8 Prozent bzw. 2,7 Prozent zulegen. Die Analog-Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics gewinnen 2,6 Prozent bzw. 5,1 Prozent. Der KI-Zulieferer Siemens Energy liegt 2,5 Prozent fester im Markt. Dagegen gehen SAP nach der jüngsten Erholung die Puste aus, die Aktie fällt 1,6 Prozent zurück.

Marks & Spencer (+3,3%) habe im Geschäftsjahr trotz eines Cyberangriffs ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet, so Analysten von Robinhood, insbesondere im Lebensmittelbereich. Dieser sei zum Anker des Unternehmens geworden und habe echte Marktanteilsgewinne verzeichnet, fügen sie hinzu.

Die Geschäftszahlen von Euronext (+5,5%) für das erste Quartal 2026 stufen die Analysten von Jefferies als eine meisterhafte Leistung ein. Die Umsätze liegen 3 Prozent über den Erwartungen, die bereinigten operativen Kosten liegen 2 darunter und das bereinigte EBITDA übertrifft die Prognosen um 6 Prozent bei einer Marge von 65 Prozent. Der ATHEX-Deal habe schon immer nach gutem Timing ausgesehen, entwickele sich nun aber zu einem wahren Segen, heißt es weiter.

Nach anfänglichen Verlusten notiert die Aktie von Renk 5,6 Prozent auf 48,83 Euro im Plus. Laut MWB hat KNDS Renk-Anteile zum Kurs von 44,95 Euro je Aktie platziert. Im Handel heißt es dazu, auch wenn die Platzierung kurzfristig belaste, sei sie mittelfristig positiv zu werten. Denn damit sinke die Option eines Aktienüberhanges, zudem steige der Streubesitz.

Aber auch bei der Aktie von Springer Nature (-4,5%) soll es eine Platzierung gegeben haben. Hier soll sich nach Aussage eines Aktienhändlers BC Partners von rund 4,9 Millionen Aktien getrennt haben. Mittelfristig dürfte die verbesserte Liquidität den Bewertungsabschlag ausgleichen, heißt es. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.897,05  +0,8   45,89    5.851,16      1,8 
Stoxx-50        5.110,40  +0,5   26,55    5.083,85      3,9 
DAX          24.529,31  +0,5   128,66    24.400,65      0,2 
MDAX          31.541,75  +0,7   210,04    27.039,42      3,0 
TecDAX         3.926,38  +0,7   25,34    3.091,28      8,4 
SDAX          18.330,03  +0,4   75,90    13.062,07      6,7 
FTSE          10.350,25  +0,2   19,70    10.330,55      4,2 
CAC           8.030,05  +0,6   48,29    7.981,76      -1,5 
SMI          13.347,92  -0,1   -16,88    13.364,80      0,6 
ATX           5.885,83  +0,8   48,91    5.836,92      10,5 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1602  -0,0  -0,0002     1,1604     1,1594 
EUR/JPY          184,46  -0,1  -0,1300     184,59    184,4700 
EUR/CHF          0,9164  +0,1   0,0008     0,9156     0,9161 
EUR/GBP          0,8656  -0,1  -0,0006     0,8662     0,8657 
USD/JPY          158,96  -0,1  -0,0800     159,04    159,1000 
GBP/USD          1,3401  +0,1   0,0008     1,3393     1,3390 
USD/CNY          6,8022  -0,2  -0,0122     6,8144     6,8158 
USD/CNH          6,8057  -0,2  -0,0101     6,8158     6,8190 
AUS/USD          0,713  +0,3   0,0021     0,7109     0,7084 
Bitcoin/USD      77.354,89  +0,5   375,35    76.979,54   76.592,27 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         102,27  -1,8   -1,88     104,15 
Brent/ICE         108,9  -2,1   -2,38     111,28 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.496,42  +0,3   15,14    4.481,28 
Silber           75,74  +2,6    1,91      73,83 
Platin         1.939,54  +0,9   17,19    1.922,35 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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May 20, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)

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