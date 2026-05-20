Vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das erste Quartal des Finanzjahres 2027 richtet sich der Blick der gesamten Finanzwelt auf Nvidia. Die Aktie des Halbleiter-Giganten kann im Vorfeld der Zahlen zulegen und notiert im europäischen Handel bei 193,24 Euro (+1,65 Prozent). Nach der spektakulären Sonderkonjunktur der letzten Jahre steht das Papier an einem psychologisch wichtigen Wendepunkt: Die Erwartungen an den Chiphersteller sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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