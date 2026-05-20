Der italienische Versicherungskonzern Generali öffnet am morgigen Donnerstag seine Bücher. Die Aktie steht vor allem bei Dividendenjägern hoch im Kurs. DER AKTIONÄR zeigt, wie hoch die Erwartungen an die Zahlen des italienischen Versicherungsriesen sind - und was diese für Anleger der Dividendenperle bedeuten.Das Wichtigste kurz und knapp:• Generali legt am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal vor. • Analysten rechnen mit einem operativen Gewinn von 2,01 Milliarden Euro. • Besonders das Lebensversicherungsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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