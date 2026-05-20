Walmart, Generali und ein PMI-Feuerwerk - dieser Donnerstag bringt Anleger an mehreren Fronten ins Schwitzen.Der Donnerstag bündelt einen Quartalsbericht-Klassiker mit einer geballten Ladung Frühindikatoren: Walmart legt am Nachmittag seine Q1-Zahlen vor, während Generali, BT Group, Easyjet und Südzucker schon am Morgen Einblick in ihre Bücher geben. Parallel ruft die deutsche Hauptversammlungssaison mit Vonovia, Hugo Boss, FMC, Lanxess, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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