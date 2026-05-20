PTA-News: Rosenbauer International AG: Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG gewählt

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rosenbauer International AG: Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG gewählt

Leonding (pta000/20.05.2026/14:35 UTC+2)

In der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG wurden Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat gewählt. Damit wird das Kontrollgremium gezielt um zusätzliche Expertise in finanziellen und unternehmerischen Themen gestärkt.

Martina Scheibelauer ist seit 2017 unternehmerisch tätig und geschäftsführende Gesellschafterin einer Beteiligungs- und Managementgesellschaft. Zuvor bekleidete sie leitende Funktionen bei renommierten Finanzinstituten, darunter UniCredit Bank Austria und Vescore, sowie bei internationalen Banken wie JPMorgan Chase, Société Générale und der Raiffeisen Zentralbank Österreich.

Cornelia Zeinler ist seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Principal Vermögensverwaltung AG und verantwortet den Bereich Private Markets. Zuvor war sie als Mitglied der Konzernleitung und Head of Asset Management tätig und verfügt über eine fundierte juristische und wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung.

In der darauffolgenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Gernot Hofer zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestellt. Er übernimmt diese Funktion von Christian Reisinger, der mit Ablauf der 34. ordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Aufsichtsrat von Rosenbauer an. Florian Hutter wird künftig als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender fungieren.

Mit der Neuaufstellung des Aufsichtsrates setzt Rosenbauer auf eine ausgewogene Kombination aus internationaler Erfahrung, Finanzkompetenz und unternehmerischem Know-how.

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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 20, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)