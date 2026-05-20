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18.05.26 | 20:59
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Biotechnologie
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ALKERMES PLC Chart 1 Jahr
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ratgeberGELD.at
20.05.2026 15:09 Uhr
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Alkermes - ALKS: Bullenflagge zum 9er-EMA & Umkehrkerze!

Profitabel in der Nische!

Fokus auf Neurologie und Psychiatrie: Alkermes (ALKS) baut sein Geschäft mit spezialisierten Arzneien und stabilen Cashflows aus.

Alkermes (ALKS) - IE00B56GVS15

Rückblick: Nach der Quartalsmeldung vom 5. Mai startete die Alkermes-Aktie eine neue Rallye und erreichte am 13. Mai das aktuelle Allzeithoch. Die anschließende Bullenflagge testete am gestrigen Dienstag den 9er-EMA, sendet aber Umkehrsignale in Form der langen Unterlänge und dem Schlusskurs über der roten Linie.

Alkermes-Aktie: Chart vom 19.05.2026, Kürzel: ALKS Kurs: 71.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sowohl fundamental als auch charttechnisch geht es bei Alkermes in die richtige Richtung. Kurse oberhalb des gestrigen Tageshochs dürfen bei einer solchen Pullback-Formation klassischerweise als Kaufsignal interpretiert werden.

Mögliches bärisches Szenario

Nach einer Reihe von Verlustjahren gab es 2025 erstmals schwarze Zahlen. Das ist typisch für den flatterhaften Biopharma-Sektor. Bei circa 36 USD könnte die Absicherung platziert werden.

Meinung

Alkermes ist ein 1987 gegründetes Biopharmaunternehmen mit Hauptsitz in Dublin, das sich auf Medikamente gegen neurologische und psychiatrische Erkrankungen sowie auf ausgewählte Onkologie-Projekte spezialisiert hat. Zum Portfolio gehören unter anderem Therapien gegen Alkohol- und Opioidabhängigkeit, Schizophrenie und bipolare Störungen sowie Technologien für Langzeit-Depotpräparate. Das Unternehmen erzielt Umsätze sowohl mit eigenen Medikamenten als auch mit Lizenz- und Partnerschaftsvereinbarungen. Im ersten Quartal 2026 profitierte Alkermes von steigenden Verkäufen seiner Kernprodukte und einer verbesserten Kostenkontrolle. Die operative Marge und der freie Cashflow legten zu, während die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde. Wachstumspotenzial sieht Alkermes vor allem in profitablen Nischenmärkten mit hohem medizinischem Bedarf, gleichzeitig bleiben klinische Studien, regulatorische Entscheidungen und der Wettbewerbsdruck zentrale Risiken.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 85.56 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.17 Millionen USD
  • Meine Meinung zu ALKS ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/alkermes-aktie-us0153511094-fokus-auf-profitable-nischen-im/69350939
  • Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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