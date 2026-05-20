Der Motor der BYD-Aktie stottert weiterhin. Seit gut einem Monat befindet sich der chinesische Autokonzern im Rückwärtsgang und fällt am heutigen Mittwoch sogar zeitweise unter die Marke von 10 €. Was drückt so stark auf den Aktienkurs von BYD und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Massive Vorwürfe Jüngster Belastungsfaktor für die BYD-Aktie sind Vorwürfe von Arbeitnehmerrechtsorganisationen rund um den Bau der europäischen Autofabrik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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