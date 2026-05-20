Die Vorzugsaktie von Sartorius AG hat sich im Gegensatz zum Gesamtmarkt auf Jahressicht kaum verändert. Am Mittwoch gewinnt die Sartorius-Aktie leicht und notiert aktuell bei 221,50 €. Gegenüber dem Jahreshoch von 265 € im Januar entspricht das einem Rückgang von etwa -16 %. Was bewirkt der Einstieg des Finanzinvestors bei dem Großaktionär? Finanzinvestor Elliott sorgt für Aufmerksamkeit Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten zuletzt Medienberichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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