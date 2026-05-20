Der Ladeinfrastruktur-Hersteller Kempower und der Hafenbetreiber APM Terminals haben einen globalen Rahmenvertrag über die Lieferung von Schnellladelösungen für Hafenterminals geschlossen. Erste Pilotprojekte laufen bereits in Mexiko, Marokko und Peru. Mit der DC-Ladeinfrastruktur will APM Terminals die Elektrifizierung seiner Flotte vorantreiben. Im Fokus stehen dabei Batterie-elektrische Containerstapler, die perspektivisch mit Diesel betriebene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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