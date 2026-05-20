© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-BildfunkWährend Jensen Huang beim Trump-Gipfel in Peking dinierte, setzte China still einen Nvidia-Chip auf die Sperrliste. Ein Signal mit Sprengkraft für den weltgrößten Chipkonzern.Wie die Financial Times am Mittwoch exklusiv meldet, hat die chinesische Zollbehörde Nvidias RTX 5090D V2, eine Grafikkarte für den chinesischen Massenmarkt, als verbotenes Importgut eingestuft. Der Zeitpunkt war kaum zufällig: Huang befand sich zu diesem Zeitpunkt als Teil der US-Delegation beim diplomatischen Gipfel mit Donald Trump in Peking. Der Chip war ursprünglich im August vergangenen Jahres eingeführt worden, um strengen US-Exportbeschränkungen zu genügen. Zielgruppe waren chinesische Gamer und 3D-Grafiker. …Den vollständigen Artikel lesen
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