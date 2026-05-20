DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Weiter hohe Marktzinsen und Warten auf Nvidia bremsen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen sind nach einer dreitägigen Durststrecke etwas fester in den Mittwoch gestartet. Marktteilnehmer erwarten einen zurückhaltenden Handelstag, weil nach Börsenschluss die KI-Ikone Nvidia ihre Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorlegen wird. Nicht nur sind die Erwartungen wie üblich hoch, die große Frage ist, ob der KI-Hype an den Börsen und die massiven KI-Investitionen vieler Unternehmen - überwiegend zulasten der Beschäftigung - berechtigt sind. Nvidia gilt hier als ein wichtiger Gradmesser.

"Die Nvidia-Zahlen werden die Richtung für einen Aktienmarkt vorgeben, der nach einer unglaublichen Rally seit den Tiefs im März einen neuen Impuls braucht", sagt Marktstratege Paul Stanley von Granite Bay Wealth Management. Im frühen Handel legt die Nvidia-Aktie um 0,7 Prozent zu, nachdem sie zuletzt von ihren Rekordhochs zurückgekommen war.

Der Dow-Jones-Index kommt um 0,1 Prozent voran, der breite S&P-500 um 0,2 Prozent, die technologielastigen Nasdaq-Indizes verbessern sich um bis zu 0,6 Prozent. Sie hatten zuletzt auch etwas stärker nachgegeben.

Während des späten Handels wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Bewegen dürfte es aber eher nicht, zumal inzwischen Kevin Warsh das Ruder von Jerome Powell bei der Fed übernommen hat. Dazu wurden die sich aus dem Energiepreisschock durch den Iran-Krieg ergebenden Inflationsrisiken seitens der US-Notenbank bereits transparent erörtert. Der neue Notenbankchef gilt anders als sein Vorgänger eher als Verfechter niedrigerer Zinsen.

Bei den Marktzinsen tut sich wenig, nachdem sie zuletzt immer weiter gestiegen waren in Reaktion auf höher als erwartet ausgefallene Inflationszahlen. Die Zehnjahresrendite sinkte leicht um 2 Basispunkte auf 4,65 Prozent. Der Dollar tendiert seitwärts, beim Goldpreis tut sich kaum etwas, die Feinunze kostet 4.488 Dollar.

Leichte Entspannung gibt es bei den Ölpreisen. Brent-Öl verbilligt sich um 2,4 Prozent auf 108,53 Dollar. US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Male ein baldiges Ende des Iran-Krieges angekündigt. Zudem haben zwei chinesische Öltanker die Straße von Hormus passiert, wie aus Daten zu den Schiffsbewegungen in der weitgehend blockierten Wasserstraße hervorgeht.

Chipaktien sind gesucht, nachdem in Südkorea die Gespräche zwischen Samsung Electronics und den Gewerkschaften gescheitert sind. Damit dürfte bei dem Chipriesen ein Streik bevorstehen. Die Analysten von Jefferies prognostizieren, dass die Störung etwa 3 Prozent der weltweiten Speicherchip-Produktion betreffen wird und einen Preisanstieg auslösen könnte. Micron Technology verteuern sich um 1,6 Prozent, AMD um 4,2 und Intel um 6,4 Prozent.

Cava Group legen um 3,5 Prozent zu. Die Restaurantkette hat die Erwartungen der Analysten für den Gewinn und Umsatz im ersten Quartal übertroffen. Toll Brothers ziehen um 5,8 Prozent an, nachdem der Luxushausbauer die Gewinnerwartungen im Auftaktquartal übertroffen hat. Der Baumarktbetreiber Lowe's meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn über der Marktschätzung, der Umsatz verfehlte diese allerdings. Der Kurs verliert 3,2 Prozent. Immunovant haussieren um 27,6 Prozent nach starken Ergebnissen eines Medikamentenkandidaten.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 49.339,79 -0,1 -24,09 49.363,88 S&P-500 7.369,89 +0,2 +16,28 7.353,61 NASDAQ Comp 25.975,09 +0,4 +104,38 25.870,71 NASDAQ 100 28.987,57 +0,6 +168,72 28.818,84 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,11 -0,01 4,13 4,08 5 Jahre 4,31 -0,02 4,34 4,28 10 Jahre 4,66 -0,01 4,69 4,63 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1586 -0,2 -0,0018 1,1604 1,1594 EUR/JPY 184,39 -0,1 -0,2000 184,59 184,4700 EUR/CHF 0,9159 +0,0 0,0003 0,9156 0,9161 EUR/GBP 0,8653 -0,1 -0,0009 0,8662 0,8657 USD/JPY 159,12 +0,1 0,0800 159,04 159,1000 GBP/USD 1,3388 -0,0 -0,0005 1,3393 1,3390 USD/CNY 6,804 -0,2 -0,0104 6,8144 6,8158 USD/CNH 6,8078 -0,1 -0,0080 6,8158 6,8190 AUS/USD 0,7119 +0,1 0,0010 0,7109 0,7084 Bitcoin/USD 77.129,76 +0,2 150,22 76.979,54 76.592,27 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 102,32 -1,8 -1,83 104,15 Brent/ICE 108,69 -2,3 -2,59 111,28 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.480,76 -0,0 -0,52 4.481,28 Silber 74,82 +1,3 1,00 73,83 Platin 1.922,73 +0,0 0,38 1.922,35 (Angaben ohne Gewähr)

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