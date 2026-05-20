NVIDIA vor den Quartalszahlen: Die Messlatte liegt extrem hoch

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Wenn NVIDIA heute nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegt, geht es um weit mehr als nur Umsatz und Gewinn. Der Konzern ist weiterhin das zentrale Unternehmen des globalen KI-Infrastrukturbooms. Entsprechend hoch sind die Erwartungen: Anleger wollen sehen, ob die Nachfrage nach KI-Beschleunigern, Rechenzentrumsplattformen und Netzwerktechnik weiterhin stark genug ist, um die enorme Bewertung und die jüngste Rally im Halbleitersektor zu rechtfertigen.

Rückblick: Das letzte Quartal setzte die Latte hoch

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte NVIDIA einen Rekordumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 20 % gegenüber dem Vorquartal und 73 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark blieb das Rechenzentrumsgeschäft: Der Bereich Data Center kam auf 62,3 Milliarden US-Dollar Umsatz, plus 22 % sequenziell und 75 % im Jahresvergleich. Die Bruttomarge lag bei 75,0 % nach GAAP beziehungsweise 75,2 % non-GAAP, während der verwässerte Gewinn je Aktie 1,76 US-Dollar GAAP und 1,62 US-Dollar non-GAAP erreichte. Für das Gesamtjahr meldete NVIDIA 215,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 65 %.

Für das nun anstehende Quartal hatte NVIDIA selbst einen Umsatz von 78,0 Milliarden US-Dollar plus/minus 2 % in Aussicht gestellt. Wichtig dabei: Das Unternehmen unterstellte in diesem Ausblick keinen Data-Center-Compute-Umsatz aus China, was die Bedeutung der geopolitischen Einschränkungen unterstreicht. Die erwartete non-GAAP-Bruttomarge lag laut Unternehmensausblick bei rund 75,0 %.

Erwartungen der Analysten

Die Konsensschätzungen bewegen sich grob im Bereich von 78 bis 79 Milliarden US-Dollar Umsatz. S&P Global verweist auf Visible-Alpha-Daten, wonach NVIDIA im Quartal rund 78,5 Milliarden US-Dollar erlösen dürfte; der erwartete Data-Center-Umsatz liegt dort bei etwa 72,8 Milliarden US-Dollar. Reuters berichtet unter Berufung auf LSEG-Daten von einem erwarteten Umsatzanstieg von rund 79 % und einem deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns.

Damit ist klar: Ein "gutes" Quartal allein dürfte nicht reichen. Der Markt erwartet erneut starke Zahlen, vor allem im Data-Center-Segment. Entscheidend wird daher weniger sein, ob NVIDIA wächst, sondern ob das Unternehmen schneller wächst als ohnehin erwartet - und ob der Ausblick signalisiert, dass der KI-Investitionszyklus auch in den kommenden Quartalen anhält.

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Wichtige Treiber und Themen

Der wichtigste Treiber bleibt die massive Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Hyperscaler wie Microsoft, Meta und andere große Technologiekonzerne investieren weiterhin aggressiv in Rechenzentren, GPU-Cluster und KI-Infrastruktur. Reuters verweist darauf, dass Big Tech in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 700 Milliarden US-Dollar in KI und verwandte Infrastruktur investieren könnte, nach rund 400 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Im Fokus steht außerdem der Übergang auf neue Plattformen wie Blackwell und perspektivisch Rubin. S&P Global nennt große Schätzbandbreiten für Blackwell-nahe Umsätze, was zeigt, wie unsicher der genaue Ramp-up noch ist. Für Anleger wird wichtig sein, ob NVIDIA Hinweise auf stabile Lieferfähigkeit, starke Kundennachfrage und eine planmäßige Skalierung der neuen Produktgenerationen gibt.

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Margen. NVIDIA arbeitet weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Profitabilitätsniveau. Gleichzeitig könnten höhere Kosten für Speicher, Packaging und neue Chipgenerationen die Margen im weiteren Jahresverlauf belasten. Reuters berichtet, dass Analysten für das erste Quartal eine Marge im Bereich von etwa 74,5 % erwarten und später im Jahr möglichen Druck durch Kosten und Produktübergänge sehen.

Chancen

Die größte Chance liegt in der Fortsetzung des KI-Infrastrukturbooms. Solange große Cloudanbieter, Unternehmen und staatliche Akteure ihre Rechenkapazitäten ausbauen, bleibt NVIDIA in einer strategisch starken Position. Der Konzern verkauft nicht nur GPUs, sondern zunehmend komplette Plattformen aus Chips, Netzwerktechnik, Software und Systemarchitektur. Das stärkt die Kundenbindung und erschwert es Wettbewerbern, NVIDIA kurzfristig zu verdrängen.

Zudem könnte der Markt die langfristige Nachfrage nach Inferenz-Computing unterschätzen. Während das Training großer Modelle bisher im Mittelpunkt stand, wächst nun die Bedeutung des laufenden Betriebs von KI-Anwendungen. Gelingt es NVIDIA, auch hier seine Plattformdominanz zu verteidigen, könnte sich der adressierbare Markt weiter ausweiten.

Risiken

Das größte Risiko ist die Erwartungshaltung. Optionen preisen laut Reuters nach den Zahlen eine Kursbewegung von rund 6,5 % in beide Richtungen ein, was etwa 355 Milliarden US-Dollar an möglicher Marktkapitalisierung entspricht. Das zeigt, wie stark die Aktie auf Nuancen bei Umsatz, Margen und Ausblick reagieren kann.

Ein zweites Risiko ist die Abhängigkeit von den Investitionsbudgets weniger sehr großer Kunden. Sollte der Ausbau von Rechenzentren langsamer verlaufen als geplant, weil Energie, Platz, Genehmigungen oder Finanzierung knapp werden, könnte sich das auch bei NVIDIA bemerkbar machen. Reuters zitiert Analysten, die genau auf diese mögliche Verlangsamung beim Data-Center-Ausbau hinweisen.

Hinzu kommen geopolitische Risiken, vor allem China. Exportrestriktionen begrenzen weiterhin den Verkauf bestimmter Hochleistungschips. NVIDIA hatte in seinem eigenen Ausblick bereits keine Data-Center-Compute-Umsätze aus China berücksichtigt, was kurzfristig konservativ wirkt, aber auch zeigt, dass ein wichtiger Markt politisch unsicher bleibt.

Fazit

NVIDIA geht mit Rückenwind, aber auch mit enormen Erwartungen in die Zahlen. Der Markt rechnet mit einem weiteren Rekordquartal, getragen vom Data-Center-Geschäft, der KI-Nachfrage und dem Hochlauf neuer Plattformen. Entscheidend wird sein, ob Umsatz, Marge und Ausblick bestätigen, dass der KI-Zyklus noch nicht abflacht.

Für die Aktie dürfte daher nicht nur die Frage zählen, ob NVIDIA die Konsensschätzungen schlägt. Noch wichtiger ist, ob das Management überzeugend darlegen kann, dass Blackwell, Rubin, Inferenz-Workloads und Hyperscaler-Nachfrage auch über das aktuelle Quartal hinaus genügend Wachstum liefern. Die Chancen bleiben groß - aber nach der starken Neubewertung ist auch die Fallhöhe entsprechend hoch.

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