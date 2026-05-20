Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch weiter zugelegt. Medienberichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump Fortschritte in Verhandlungen mit dem Iran signalisiert. Zudem wird der nach New Yorker Börsenschluss anstehende Quartalsbericht des KI-Chip-Riesen Nvidia schon mit Spannung erwartet. «Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden», warnte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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