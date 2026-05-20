Der DAX hat zur Wochenmitte kräftig zugelegt. Bevor der KI-Gigant Nvidia nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegte, zeigten sich die Anleger nach einem schwachen Auftakt letztlich dennoch in Feierlaune. Grund für die gute Stimmung sind Gerüchte über den Nahostkonflikt und fallende Energiepreise.• Der DAX steigt deutlich. Auch der MDAX zieht spürbar an• Vor den Nvidia-Zahlen geben Halbleiter-Aktien Vollgas• Lanxess fällt deutlich wegen einer herben AbstufungDer deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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