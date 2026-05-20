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FCR Immobilien AG mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026



20.05.2026 / 16:57 CET/CEST

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FCR Immobilien AG mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026

Pullach im Isartal, 20.05.2026: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) ist mit einer stabilen operativen Entwicklung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt damit die Resilienz ihres Geschäftsmodells in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Im ersten Quartal 2026 erzielte FCR einen Gesamtumsatz von 13,2 Mio. Euro nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 7,0 Mio. Euro auf Erlöse aus Vermietung sowie 6,2 Mio. Euro auf Immobilienverkäufe. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, belief sich im ersten Quartal 2026 auf 2,0 Mio. Euro nach 2,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Funds from Operations, FFO, erreichten 1,7 Mio. Euro nach 1,8 Mio. Euro im Vorjahr und unterstreichen weiterhin die stabile operative Ertragskraft des Immobilienportfolios. Die Portfolio-Kennzahlen blieben auf einem hohen Niveau stabil: Die Vermietungsquote lag zum Quartalsende unverändert bei 94,6 %, während die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) weiterhin 5,9 Jahre betrug. Dies reflektiert die nachhaltige Qualität des Portfolios sowie die langfristige Bindung der Mieter. Mit der positiven Umsatzentwicklung und den stabilen operativen Kennzahlen sieht sich die FCR Immobilien AG gut positioniert, auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 an die erfolgreiche Unternehmensentwicklung anzuknüpfen. Über die FCR Immobilien AG Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



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