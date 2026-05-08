EQS-News: FCR Immobilien Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FCR Immobilien Aktiengesellschaft
|Kirchplatz 1
|82049 Pullach im Isartal
|Deutschland
|E-Mail:
|info@fcr-immobilien.de
|Internet:
|https://fcr-immobilien.de/
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2324256 08.05.2026 CET/CEST