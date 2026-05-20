EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der Commerzbank hat am heutigen Mittwoch allen Tagesordnungspunkten mit jeweils großer Mehrheit zugestimmt. Die Aktionärinnen und Aktionäre würdigten die erzielten Erfolge und stellten sich klar hinter die "Momentum 2030" Strategie und den eigenständigen Kurs der Bank. Sie billigten den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 1,10 Euro je Aktie (2024: 0,65 Euro) mit einer Mehrheit von 99,88 % (TOP 2). Insgesamt beläuft sich die Dividendenzahlung damit auf rund 1,2 Mrd. Euro.
Zusammen mit zwei bereits abgeschlossenen Aktienrückkäufen im Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro gibt die Commerzbank für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt rund 2,7 Mrd. Euro an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurück. Das entspricht 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen.
Für die kommenden Jahre plant die Bank, die Kapitalrückgabe kontinuierlich zu steigern. Dabei setzt die Commerzbank weiterhin auf eine Kombination aus Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen, wobei der Anteil der Dividende auf mindestens 50 % wachsen soll. Die Aktienrückkäufe stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur.
Die Hauptversammlung stimmte den erforderlichen Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu (TOP 7 und 8) - mit Mehrheiten von 96,25 % beziehungsweise 97,79 %. Damit kann die Commerzbank erneut eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals über die Börse oder multilaterale Handelssysteme erwerben.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten über die weiteren wesentlichen Tagesordnungspunkte wie folgt ab:
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat (TOP 3 und 4)
Die Mitglieder des Vorstands wurden mit einer Mehrheit zwischen 99,58 % und 99,64 % von der Hauptversammlung entlastet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden mit einer Mehrheit zwischen 98,36 % und 99,64 % entlastet.
Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat (TOP 6)
Die Hauptversammlung billigte den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Mehrheit von 91,28 %.
Pressekontakt
Kontakt für Investoren
Über die Commerzbank
Disclaimer
20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (069) 136 20
|E-Mail:
|newsroom@commerzbank.com
|Internet:
|www.commerzbank.de
|ISIN:
|DE000CBK1001
|WKN:
|CBK100
|Indizes:
|DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330932
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2330932 20.05.2026 CET/CEST