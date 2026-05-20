ERSTES QUARTAL
Umsatzschätzung: 79,15 Milliarden US-Dollar (Bloomberg-Konsens)
** Schätzung Umsatz Rechenzentrum: 73,5 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Computing: 60,81 Milliarden US-Dolla
** Schätzung Umsatz Networking: 12,79 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Gaming: 3,61 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Professional Visualization: 1,24 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Automotive: 644 Millionen US-Dollar
** Schätzung Umsatz OEM & Sonstiges: 160 Millionen US-Dollar
Schätzung bereinigte Bruttomarge: 75,1 %
Schätzung bereinigte Betriebsausgaben: 7,19 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigtes Betriebsergebnis: 52,09 Milliarden US-Dollar
Schätzung F&E-Ausgaben: 6,38 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigtes EPS: 1,78 US-Dollar
Schätzung Investitionsausgaben: 1,47 Milliarden US-Dollar
ZWEITES QUARTAL
Umsatzschätzung: 87,2 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigte Bruttomarge: 75 %
Schätzung bereinigte Betriebsausgaben: 7,67 Milliarden US-Dollar
Schätzung Investitionsausgaben: 1,61 Milliarden US-Dollar
GESAMTJAHR 2027
Umsatzschätzung: 370,8 Milliarden US-Dolla
Schätzung Investitionsausgaben: 6,82 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigte Steuerquote: 17,8 %
Umsatzschätzung: 79,15 Milliarden US-Dollar (Bloomberg-Konsens)
** Schätzung Umsatz Rechenzentrum: 73,5 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Computing: 60,81 Milliarden US-Dolla
** Schätzung Umsatz Networking: 12,79 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Gaming: 3,61 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Professional Visualization: 1,24 Milliarden US-Dollar
** Schätzung Umsatz Automotive: 644 Millionen US-Dollar
** Schätzung Umsatz OEM & Sonstiges: 160 Millionen US-Dollar
Schätzung bereinigte Bruttomarge: 75,1 %
Schätzung bereinigte Betriebsausgaben: 7,19 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigtes Betriebsergebnis: 52,09 Milliarden US-Dollar
Schätzung F&E-Ausgaben: 6,38 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigtes EPS: 1,78 US-Dollar
Schätzung Investitionsausgaben: 1,47 Milliarden US-Dollar
ZWEITES QUARTAL
Umsatzschätzung: 87,2 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigte Bruttomarge: 75 %
Schätzung bereinigte Betriebsausgaben: 7,67 Milliarden US-Dollar
Schätzung Investitionsausgaben: 1,61 Milliarden US-Dollar
GESAMTJAHR 2027
Umsatzschätzung: 370,8 Milliarden US-Dolla
Schätzung Investitionsausgaben: 6,82 Milliarden US-Dollar
Schätzung bereinigte Steuerquote: 17,8 %
© 2026 Bernecker Börsenbriefe