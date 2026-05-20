Die Commerzbank-Aktie bleibt im Übernahmefieber und attackiert wieder den entscheidenden Widerstandsbereich. Nach dem Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtsbewegung rückt nun das Hoch aus dem Jahr 2011 bei 38,77 € in den Fokus. Gelingt der Sprung darüber, könnte sich das ohnehin starke Chartbild nochmals deutlich verbessern. Aus Die Aktie hat die zuletzt zähe Seitwärtsphase nach oben verlassen und damit ein klares Signal gesendet. Besonders positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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