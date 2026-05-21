Der Ölpreis hält sich nun schon seit Beginn des Kriegs am Persischen Golf um die Marke von 100 USD je Barrel. Laut Marktexperten und CEOs diverser Firmen kann es in den kommenden Wochen in Europa zu Engpässen kommen. Dies gilt sowohl für die Versorgung der europäischen Autoflotte, als auch für den Flugverkehr. Denn der Kerosinpreis hat sich seit Ende Februar nahezu verdoppelt. Die Raffinerien in Rotterdam laufen deshalb auf Hochtouren. Doch auch in dieser Marktsituation gibt es Profiteure. So fuhren viele Ölkonzerne im ersten Quartal Rekordgewinne ein. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Total Energies und Shell. Zudem hat auch die Ölindustrie ihre Schattenseiten. Hiervon profitiert in Nordamerika Zefiro Methane, das bei der Bekämpfung von Emissionen eine wichtige Rolle spielt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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