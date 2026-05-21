Das Element Wolfram ist eines der härtesten und schwersten Metalle der Erde und gilt als unverzichtbarer Rohstoff für Industrie, Rüstung und Hochtechnologie. Mit einem Schmelzpunkt von über 3.400 Grad Celsius ist kein anderes Metall widerstandsfähiger unter extremen Bedingungen. Rund 80 % der globalen Produktion stammen aus China. Das ist ein strukturelles Risiko, besonders für westliche Lieferketten, sodass Regierungen und Investoren bereits alarmiert sind. Das Hartmetall Wolfram ist daher in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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