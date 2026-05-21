Der Chemieriese BASF verschärft seinen Sparkurs deutlich. So kündigte nun der Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth an, die Kosten im Kerngeschäft bis 2029 um bis zu 20 Prozent senken zu wollen. Dafür soll ein neues Effizienzprogramm umgesetzt werden, das laut Kamieth tiefgreifende Veränderungen im Konzern mit sich bringen wird.Das Wichtigste in Kürze• BASF will die Kosten im Kerngeschäft bis 2029 deutlich senken und plant dafür weitere Stellenstreichungen im Konzern.• Besonders das Stammwerk Ludwigshafen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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