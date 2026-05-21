Der DAX hat sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite gezeigt. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 24.737,24 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag dürfte er wenige Punkte tiefer notieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 24.709 Punkten.Im Blickfeld bleibt weiterhin der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump betonte zuletzt, dass sich die Verhandlungen mit dem Iran in der Endphase befinden würden. Gleichzeitig stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär