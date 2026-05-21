© Foto: Shuji Kajiyama - APDie Hoffnung auf einen OpenAI-Börsengang und starke Nvidia-Zahlen treiben SoftBank und den KI-Sektor auf neue Höhen.Die Aktien der japanischen Technologieholding SoftBank sind am Donnerstag an der Börse in Tokio um fast 20 Prozent nach oben geschossen. Auslöser waren Berichte über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Börsengang von OpenAI sowie starke Quartalszahlen von Nvidia, die den weltweiten Technologiesektor beflügelten. SoftBank zählt zu den größten Gewinnern eines möglichen OpenAI-IPO Laut einem Bericht des Wall Street Journal könnte OpenAI bereits in den kommenden Tagen oder Wochen vertraulich Unterlagen für einen Börsengang bei den US-Behörden einreichen. Demnach …Den vollständigen Artikel lesen
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