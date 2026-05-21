CEO deutet mögliche Pläne an. Was erfordert ein "Uplisting an die NASDAQ" tatsächlich?

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In unserem letzten Beitrag haben wir erläutert, warum wir glauben, dass sich Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) für ein Uplisting an die NASDAQ positioniert.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.







Der CEO hat dies gerade in einem Interview in Hamburg angedeutet. Die Unternehmensschritte der letzten 90 Tage passen alle in dieses Bild. Und der nächste offensichtliche Schritt, falls wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, wären konkrete Absichten für ein Listing an einer höherwertigen US-Börse.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Dies ist das genaue Zitat des CEO James aus seinem Interview:

"Wir planen außerdem möglicherweise eine weitere Privatplatzierung im dritten Quartal dieses Jahres, mit dem übergeordneten Ziel, institutionelles Kapital anzuziehen, und all das mit dem Bestreben, im Jahr 2027 ein Uplisting an die NASDAQ zu erreichen."

Sie sind nach diesem Beitrag mit ziemlicher Sicherheit mit einer Anschlussfrage zurückgeblieben: Was erfordert ein Uplisting an die NASDAQ tatsächlich?

Dieser Beitrag beantwortet genau diese Frage. Wir werden behandeln:

Was die NASDAQ tatsächlich verlangt (die drei Listing-Stufen, die finanziellen Anforderungen, den Mindestaktienkurs und den Test des frei handelbaren Aktienbestands). Was ein AIF (Annual Information Form) ist und warum ein kanadischer Micro-Cap ein solches Dokument einreicht, wenn er sich auf ein US-Listing vorbereitet. Was das Form 40-F ist und an welchen Stellen das MJDS-Rahmenwerk hilft, und an welchen nicht. Wo SEAS heute steht und wie die tatsächliche Arbeit zwischen heute und dem Läuten der Börsenglocke aussehen würde.

Keine juristische Fachsprache, die Sie nicht brauchen. Kein vages Gerede. Nur die tatsächliche Roadmap.

Kurze Zusammenfassung (damit wir alle auf demselben Stand sind)

? Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | OTCQB:DSEAF | FSE:X450

? Marktkapitalisierung: ~38 Mio. CAD (~27.6 Mio. US-Dollar Gegenwert)¹

? Kapitalstruktur: ~23,9 Mio. Aktien unverwässert, ~24,9 Mio. vollständig verwässert, jüngste Finanzierung über 4,22 Mio. CAD, kein historischer Warrant-Überhang

? Aktive Einreichungen: NOAA-Antrag auf Explorationslizenz (23. März 2026); DIBC-RPP für verteidigungsrelevantes Nickel (20. März 2026); Konzessionsantrag für die EEZ der Cookinseln in Bearbeitung

? Was sich Berichten zufolge in Bewegung befindet: Ein AIF (Annual Information Form), das grundlegende kanadische Offenlegungsdokument, das typischerweise eine Voraussetzung für ein Listing eines kanadischen Emittenten an einer höherwertigen US-Börse ist.

NASDAQ hat drei Ebenen. Sie sind nicht gleich.

Die meisten Menschen sprechen über "die NASDAQ", als wäre sie ein einziger Markt. Das ist sie nicht. Die NASDAQ betreibt drei unterschiedliche Listing-Stufen, jede mit eigenen finanziellen Anforderungen. Von der kleinsten bis zur größten:

1. NASDAQ Capital Market (die zugänglichste Stufe) 2. NASDAQ Global Market (mittlere Stufe) 3. NASDAQ Global Select Market (die strengsten Anforderungen)

Unternehmen, die von einer Junior-Börse aufsteigen, zielen fast immer zunächst auf die Stufe des NASDAQ Capital Market ab. Die Anforderungen sind speziell für kleinere, frühphasige Unternehmen ausgelegt, die von OTC-, CSE-, TSX-V- oder ähnlichen Handelsplätzen aufsteigen.²

Was der NASDAQ Capital Market tatsächlich verlangt

Ein Unternehmen muss eine von drei finanziellen Anforderungen erfüllen, zusätzlich zu einem gemeinsamen Satz an Liquiditäts- und Governance-Standards.

Die drei Finanzstandards (einer davon muss erfüllt werden)

Standard Anforderung Equity Standard 5 Mio. US-Dollar Eigenkapital der Aktionäre; 4 Mio. US-Dollar Marktwert der öffentlich gehaltenen Aktien; 2 Jahre operative Geschäftshistorie Market Value of Listed Securities Standard 50 Mio. US-Dollar Marktwert der gelisteten Wertpapiere; 15 Mio. US-Dollar Marktwert der öffentlich gehaltenen Aktien Net Income Standard 750.000 US-Dollar Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen im letzten Geschäftsjahr oder in zwei der letzten drei Jahre; 4 Mio. US-Dollar Marktwert der öffentlich gehaltenen Aktien

Die gemeinsamen Liquiditätsanforderungen (alle müssen erfüllt werden)

Mindestgebotspreis: 4,00 US-Dollar pro Aktie (der entscheidende Filtermechanismus für sehr kleine Unternehmen)

4,00 US-Dollar pro Aktie (der entscheidende Filtermechanismus für sehr kleine Unternehmen) Round-Lot-Aktionäre: Mindestens 300 (Aktionäre mit jeweils mindestens 100 Aktien)

Mindestens 300 (Aktionäre mit jeweils mindestens 100 Aktien) Öffentlich gehaltene Aktien: Mindestens 1.000.000

Mindestens 1.000.000 Market Maker: Mindestens 3

Die gemeinsamen Governance-Anforderungen

Eine Mehrheit unabhängiger Direktoren im Vorstand

Ein unabhängiger Prüfungsausschuss (mindestens 3 Mitglieder)

Einführung eines Verhaltenskodex (Code of Conduct)

Jährliche Hauptversammlungen der Aktionäre

Quorum-Regelungen

Einholung von Stimmrechtsvollmachten (Proxy Solicitation) für Aktionärsversammlungen

Das ist die Prüfung. Eine der finanziellen Anforderungen erfüllen, sämtliche Liquiditätsanforderungen erreichen und die Governance-Hürde bestehen.

Wo steht SEAS heute also?

Seien wir ehrlich, was die Zahlen angeht. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 36 Mio. CAD (~27.6 Mio. US-Dollar Gegenwert) ist SEAS (WKN: A420P7) heute, in seiner aktuellen Struktur, nicht unmittelbar NASDAQ-listungsfähig unter irgendeinem der drei Finanzstandards. Hier ist die Lückenanalyse:

Equity Standard: SEAS (WKN: A420P7) ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase ohne Umsätze. Die Anforderung von 5 Mio. US-Dollar Aktionärskapital ist erreichbar, hängt jedoch von der Bilanz zum Zeitpunkt der Einreichung ab.

ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase ohne Umsätze. Die Anforderung von 5 Mio. US-Dollar Aktionärskapital ist erreichbar, hängt jedoch von der Bilanz zum Zeitpunkt der Einreichung ab. Market Value of Listed Securities Standard: Erfordert einen Marktwert der gelisteten Wertpapiere von 50 Mio. US-Dollar. SEAS (WKN: A420P7) liegt derzeit bei ungefähr 27.6 Mio. US-Dollar. Die Rechnung zeigt: Das Unternehmen benötigt ungefähr eine Neubewertung von mehr als 70%, oder einen Katalysator im Zusammenhang mit einem Senior-Listing (Ankündigung der Absicht, Vertragsgewinn usw.), der eine Ausweitung der Marktkapitalisierung unterstützt, oder eine strukturierte Finanzierung.

Erfordert einen Marktwert der gelisteten Wertpapiere von 50 Mio. US-Dollar. liegt derzeit bei ungefähr 27.6 Mio. US-Dollar. Die Rechnung zeigt: Das Unternehmen benötigt ungefähr eine Neubewertung von mehr als 70%, einen Katalysator im Zusammenhang mit einem Senior-Listing (Ankündigung der Absicht, Vertragsgewinn usw.), der eine Ausweitung der Marktkapitalisierung unterstützt, eine strukturierte Finanzierung. Net Income Standard: Nicht anwendbar. Keine Umsätze, kein Nettogewinn.

Nicht anwendbar. Keine Umsätze, kein Nettogewinn. Mindestgebotspreis von 4,00 US-Dollar: SEAS (WKN: A420P7) würde wahrscheinlich eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) benötigen. Bei ungefähr 23,9 Mio. ausstehenden Aktien und einer Marktkapitalisierung von etwa 50 Mio. CAD deutet die Rechnung auf einen Aktienkurs unterhalb der Schwelle hin. Eine moderate Zusammenlegung (zum Beispiel 4-zu-1 oder 5-zu-1) würde den Kurs über 4 US-Dollar bringen.

Der realistische Weg besteht also aus einer Kombination von: Aktienzusammenlegung + Finanzierung/Neubewertung, um den Standard für den Marktwert der gelisteten Wertpapiere zu erfüllen + Einreichung von AIF- und 40-F-Dokumenten.

So sieht die Arbeit zwischen heute und dem Läuten der Börsenglocke tatsächlich aus. Machbar, aber keineswegs trivial.

Sprechen wir jetzt über das AIF. Denn genau diesen Teil übergehen die meisten.

Sie haben wahrscheinlich schon einmal von einem Annual Information Form (AIF) gehört. Es handelt sich dabei um das kanadische Offenlegungsdokument, das unter National Instrument 51-102 eingereicht wird. Es ist das Dokument, das börsennotierte Emittenten in Kanada jährlich einreichen, um ihre laufenden Offenlegungspflichten zu erfüllen.³

Hier ist der entscheidende Punkt: Ein AIF ist das grundlegende Dokument, das in die US-Registrierung eines kanadischen Emittenten eingebunden wird, wenn dieser den MJDS-/Form-40-F-Weg nutzt. Das AIF beschreibt das Geschäft, die Vermögenswerte, die Risiken, das Management, die Unternehmensstruktur, die Kapitalstruktur und die wesentlichen Verträge. Es ist faktisch das SEC-Äquivalent zu dem narrativen Teil eines Form 10-K für einen US-amerikanischen Emittenten.

Wenn sich ein kanadischer Micro-Cap auf ein Listing an einer höherwertigen US-Börse vorbereitet, gehört das AIF typischerweise zu den ersten großen Dokumenten, die zusammengestellt werden, weil:

Es ist erforderlich, um in Kanada den Status eines "Senior Issuer" zu erhalten (Voraussetzung für verschiedene Uplisting-Wege). Es ist erforderlich für die Einreichung eines MJDS-/Form-40-F-Dokuments in den USA. Es signalisiert dem Markt, dass das Unternehmen über die Offenlegungs- und Reporting-Strukturen verfügt, um als börsennotiertes Unternehmen auf höherem Niveau zu operieren.

Wenn Sie also hören: "Sie arbeiten am AIF", dann sollten Sie verstehen: Sie legen den grundlegenden Offenlegungsbaustein für ein Senior-Listing.

Der MJDS-/Form-40-F-Weg. Und warum er für SEAS wichtig ist, oder eben nicht.

Es gibt einen speziellen beschleunigten Weg für kanadische Unternehmen, Wertpapiere in den USA zu registrieren, das sogenannte Multijurisdictional Disclosure System (MJDS). Dieses System erlaubt es qualifizierten kanadischen Emittenten, ihre US-Registrierungserklärung und ihren Jahresbericht mithilfe ihrer kanadischen Offenlegungsdokumente (einschließlich des AIF) einzureichen, anstatt vollständig mit US-Formularen von Grund auf neu zu beginnen.4

Ein kanadisches Unternehmen, das das MJDS nutzt, reicht Form 40-F als Jahresbericht ein. Das 40-F ist im Grunde eine Art Hülle: Es bindet das kanadische AIF, die geprüften Jahresabschlüsse und die Management's Discussion and Analysis (MD&A) ein und übermittelt sie an die SEC.5

Der Haken dabei: Um den MJDS-Weg nutzen zu können, muss ein Emittent in der Regel mindestens 12 Monate lang Reporting Issuer in Kanada gewesen sein, und der Emittent (oder das Angebot) muss typischerweise eine bestimmte Public-Float-Schwelle erfüllen. Die am häufigsten genannte Schwelle für die MJDS-Zulassung eines Emittenten liegt bei 75 Mio. US-Dollar Non-Affiliate Public Float für die Registrierung von Wertpapieren.6 Für andere MJDS-Anwendungen gelten teilweise unterschiedliche Schwellenwerte und Bedingungen.

SEAS (WKN: A420P7) liegt mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 27.6 Mio. US-Dollar heute unterhalb der typischen MJDS-Public-Float-Schwelle.

Was das praktisch bedeutet: SEAS (WKN: A420P7) müsste wahrscheinlich entweder (a) in die MJDS-Zulassung hineinwachsen, bevor Form 40-F genutzt werden kann, oder (b) nicht-MJDS-Wege verwenden, beispielsweise Form 20-F (das allgemeine Registrierungsformular für ausländische private Emittenten). Form 20-F bedeutet mehr Arbeit als 40-F, ist jedoch der Standardweg außerhalb des MJDS und gut etabliert.

Genau deshalb ist das AIF so wichtig. Unabhängig davon, ob SEAS (WKN: A420P7) später ein 40-F oder ein 20-F einreicht, bildet das AIF das Rückgrat der Offenlegung in beiden Fällen. Das AIF jetzt vorzubereiten, ist daher der richtige Schritt, unabhängig davon, welches US-Registrierungsformular später genutzt wird.

Die Abfolge, vom heutigen Stand bis zum Läuten der Börsenglocke

PWenn man alles zusammensetzt, könnte ein Zeitplan für ein NASDAQ-Uplisting ungefähr so aussehen. Wir sagen nicht voraus, in welcher Reihenfolge oder zu welchem Zeitpunkt dies geschieht, wir zeigen lediglich, welche Schritte typischerweise dazugehören.

Das AIF einreichen. Den Status als Senior Reporting Issuer in Kanada etablieren. Das ist das Rückgrat der Offenlegung. Einen vollständigen Prüfungszyklus abschließen. Geprüfte Jahresabschlüsse erstellen, die den in den USA akzeptierten Standards entsprechen (bevorzugt mit einem PCAOB-registrierten Wirtschaftsprüfer). Die Governance stärken. Eine Mehrheit unabhängiger Direktoren im Vorstand bestätigen, die Audit-Committee-Charter formalisieren und sicherstellen, dass ein Code of Conduct vorhanden ist. Die Aktienstruktur konsolidieren (Reverse Split). Den Aktienkurs über die NASDAQ-Mindestschwelle von 4 US-Dollar bringen. Kapital aufnehmen und/oder eine Neubewertung erreichen. Den Marktwert der gelisteten Wertpapiere über die Schwelle von 50 Mio. US-Dollar für die Capital-Market-Stufe bringen (oder alternativ den Equity Standard erfüllen). Das SEC-Registrierungsformular einreichen (40-F bei MJDS-Berechtigung, andernfalls 20-F oder ein F-1 bei gleichzeitiger Kapitalmaßnahme). Den Antrag bei der NASDAQ stellen. Die Zulassung erhalten. Die Unterstützung durch Market Maker bestätigen. Das Läuten der Börsenglocke. Der Handel am NASDAQ Capital Market beginnt.

Jeder dieser Schritte dauert Wochen, nicht Tage. Der gesamte Ablauf ist bei sauberer Umsetzung typischerweise ein Prozess von 6 bis 12 Monaten, auch wenn er mit der richtigen Vorbereitung schneller verlaufen kann.

Warum Investoren das interessiert

Für SEAS (WKN: A420P7) würde ein mögliches Uplisting gleichzeitig drei Dinge freisetzen:

1. Institutionelle Investierbarkeit. US-Fonds, deren Mandate Investitionen in an der CSE gelistete Wertpapiere ausschließen, würden zu potenziellen Käufern werden. Das ist keine kleine Veränderung, sondern eine bedeutende Erweiterung des Nachfragepools.

2. Beginn der Analysten-Coverage. Sell-Side-Analysten bei US-Boutiquen und mittelgroßen Investmentbanken nehmen Unternehmen häufig in den Tagen und Wochen nach einem Senior-Listing in ihre Coverage auf. Solche Initiierungsberichte schaffen sowohl Aufmerksamkeit als auch Preisfindung.

3. Potenzial für eine Neubewertung. Empirisch betrachtet gehen Uplistings von Junior- zu Senior-Börsen häufig mit einer Neubewertung einher, insbesondere wenn sie von verbesserter Offenlegung (AIF, geprüfte Abschlüsse), besserer Governance (unabhängige Direktoren) und höherer Liquidität (Aktienzusammenlegung + Kapitalmaßnahme) begleitet werden. Das geschieht nicht automatisch, ist aber ein anerkanntes Muster.

Für SEAS (WKN: A420P7) kommt zusätzlich der Branchenkontext hinzu: Der Tiefseebergbau-Sektor selbst wird derzeit neu bewertet (AOMC/Odyssey bei ~1 Mrd. US-Dollar; TMC bereits an der Nasdaq; TMCR-Royalty-Spin-off im April). Ein Uplisting von SEAS (WKN: A420P7) würde mit dieser sektorweiten Neubewertung zusammenfallen, nicht ihr vorausgehen.

Worauf Investoren achten sollten

Hier müssen wir ehrlich mit Ihnen sein.

SEAS (WKN: A420P7) hat kein offizielles NASDAQ-Uplisting angekündigt. Alles in diesem Beitrag beschreibt lediglich, was erforderlich wäre, falls das Unternehmen sich für diesen Weg entscheiden sollte. Das Interview des CEO in Hamburg war andeutend, nicht bestätigend. Der 90-Tage-Aufbau ist ein Muster, keine Gewissheit.

NASDAQ-Uplistings sind komplexe Prozesse. Viele Unternehmen, die eine entsprechende Absicht ankündigen, schließen den Prozess niemals erfolgreich ab. Selbst Unternehmen, denen dies gelingt, können auf Verzögerungen, zusätzlichen Finanzierungsbedarf oder Governance-Prüfungen stoßen, die länger dauern als erwartet.

Und die grundlegenden Geschäftsrisiken bestehen weiterhin. SEAS (WKN: A420P7) hat einen NOAA-Antrag eingereicht, aber noch keine Lizenz erhalten. Das Unternehmen hat ein DIBC-Angebot eingereicht, dessen Ausgang ungewiss ist. Es wurden bislang keine Umsätze erzielt. Kommerzielle Tiefseebergbau-Projekte im industriellen Maßstab wurden bisher von keinem Betreiber als wirtschaftlich tragfähig bewiesen. Künftige US-Regierungen könnten die regulatorische Haltung wieder ändern, die diese Strategie überhaupt erst ermöglicht.

Das sind Micro-Cap-Risiken, und sie sind real.

Ebenso real ist jedoch das prozedurale Muster, das direkt vor Ihnen liegt. SEAS (WKN: A420P7) arbeitet an einem AIF. SEAS (WKN: A420P7) verpflichtet Berater mit bundesstaatlicher Erfahrung und Glaubwürdigkeit. SEAS (WKN: A420P7) strukturiert sich über zwei Jurisdiktionen hinweg. SEAS (WKN: A420P7) tritt auf den wichtigsten Branchengipfeln auf und gibt Interviews in europäischen Hauptstädten. Keine dieser Bewegungen geschieht zufällig. Es sind die Schritte eines Unternehmens, das auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet.

Falls wir mit unserer Einschätzung dieses Ziels richtig liegen, werden die nächsten 6 bis 12 Monate noch ereignisreicher sein als die vergangenen 90 Tage. SEAS (WKN: A420P7) wird mit einer Marktkapitalisierung von etwa 38 Mio. CAD gehandelt. Der Weg bis zum Läuten der NASDAQ-Börsenglocke ist, wie wir gerade gezeigt haben, konkret, klar definiert und wurde bereits viele Male von kanadischen Micro-Caps beschritten.

Die entscheidende Frage ist nun, ob SEAS (WKN: A420P7) diesen Weg auch tatsächlich zu Ende geht.

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Quellen

1.) https://finance.yahoo.com/quote/SEAS.CN/

2.) https://www.legalandcompliance.com/nasdaq-capital-markets-listing-standards/

3.) https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/5/51-102

4.) https://www.torys.com/-/media/project/zenith-tenant/zenith-site/pdf/business-law-guides/raising-capital-in-the-united-states-under-the-multijurisdictional-disclosure-system.pdf

5.) https://www.dfinsolutions.com/knowledge-hub/thought-leadership/knowledge-resources/what-sec-form-40-f-filing

6.) https://www.ecfr.gov/current/title-17/chapter-II/part-249/subpart-C/section-249.240f

7.) https://hselaw.com/news-and-information/legalcurrents/newly-approved-nasdaq-rule-modifies-liquidity-requirements-for-ipos-and-uplists/

8.) https://www.colonialstock.com/nasdaq-listings.htm

9.) https://venturelawcorp.com/master-chart-of-the-listing-requirements-of-the-nyse-nyse-mkt-nasdaq-tsx-tsx-venture-exchange-aequitas-neo-and-cse/

10.) https://www.thecse.com/listing/listing-on-the-cse/

11.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

12.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

13.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

14.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

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Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

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Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

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Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 05.21.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012