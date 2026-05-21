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reconcept WindEnergie Deutschland I: 7,25 % p.a. Zinsen für die Energiewende



21.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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reconcept WindEnergie Deutschland I: 7,25 % p.a. Zinsen für die Energiewende Grüne Anleihe finanziert die Entwicklung neuer Windparks und das Repowering von Bestandsanlagen mit Fokus auf Nord- und Ostdeutschland

Windenergieausbau ist stärkster Hebel zur Erreichung der Erneuerbaren-Ziele Deutschlands Hamburg, 21. Mai 2026. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, setzt auch in Deutschland wieder verstärkt auf Windenergie und begibt mit dem "reconcept WindEnergie Deutschland I" (ISIN: DE000A460JX9) einen neuen Bond. Das festverzinsliche Wertpapier hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet bei sieben Jahren Laufzeit einen Kupon von 7,25 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Interessierte Anlegende können die neue Anleihe ab sofort über die Website des Unternehmens unter www.reconcept.de/ir zeichnen. Der Emissionserlös wird insbesondere für den Erwerb von Projektrechten im Windbereich verwendet. Geplant sind die Entwicklung neuer Windparks sowie das Repowering bestehender Windenergieanlagen durch leistungsstärkere Turbinen. Ergänzend können auch Batterieenergiespeicher integriert werden. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Nord- und Ostdeutschland. reconcept entwickelt die Projekte in der Regel bis zur Baureife und veräußert die Projektrechte anschließend an Dritte. Politischer Rückenwind für die Windenergie Der Ausbau der Windenergie gilt als entscheidender Hebel für das Gelingen der Energiewende in Deutschland. Bereits heute ist Windkraft die wichtigste Stromquelle des Landes. Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektrifizierung, Digitalisierung und den Ausbau von Rechenzentren deutlich an. Um das politische Ziel eines Anteils von 80 Prozent erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2030 zu erreichen, muss der Ausbau der Windenergie daher weiter beschleunigt werden. Der gesetzliche Ausbaupfad sieht eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergie an Land auf 115 Gigawatt (GW) bis 2030 vor. Ende 2025 waren in Deutschland jedoch erst rund 68 GW installiert; statt der im vergangenen Jahr geplanten sieben GW wurden lediglich fünf GW neu zugebaut. Zusätzlichen regulatorischen Rückenwind erhält die Branche durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz, wonach bis Ende 2032 bundesweit zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden sollen. Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Die Rahmenbedingungen für die Windenergie haben sich in Deutschland deutlich verbessert. Gleichzeitig wächst der Bedarf an grünem Strom durch Elektrifizierung, Digitalisierung und den Ausbau von Rechenzentren dynamisch. Mit unserer neuen Anleihe wollen wir dieses Marktumfeld gezielt nutzen, um zusätzliche Windenergieprojekte in Deutschland voranzutreiben." Repowering ist weiterer Treiber für den Windenergieausbau reconcept nutzt für die Projektentwicklung seine über 25-jährige Expertise als Pionier am Markt - bereits 1998 legte das Unternehmen eine der ersten Windkraftbeteiligungen Deutschlands zur Finanzierung eines Windparks auf. Neben der Entwicklung neuer Windparks sieht reconcept insbesondere im Repowering erhebliche Potenziale. Christiane Kaufholt-Mecke, Geschäftsführerin der reconcept GmbH, erläutert: "In Deutschland ist etwa jede zweite Windenergieanlage bereits seit über 15 Jahren in Betrieb. Durch technologische Fortschritte und größere Nabenhöhen erzielen moderne Anlagen auf derselben Fläche heute ein Vielfaches der Stromerträge früherer Generationen. Repowering ermöglicht damit eine besonders effiziente Nutzung bestehender Standorte. 2025 entfiel bereits knapp ein Drittel der neu installierten Bruttoleistung auf das Repowering älterer Anlagen." Eckdaten des reconcept WindEnergie Deutschland I Emittentin reconcept Windenergie Deutschland GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. ISIN / WKN DE000A460JX9 / A460JX Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 21. Mai 2026 bis 20. Mai 2027: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 20. April 2027 Laufzeit 7 Jahre: 20. April 2027 bis 20. April 2034 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 20. April und 20. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 20. Oktober 2027) Rückzahlungstermin 20. April 2034 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 20. April 2031 zu 103 % des Nennbetrags

Ab 20. April 2032 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 20. April 2033 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 20. April 2027: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und der Emission von grünen Geldanlagen wie Green Bonds hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



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