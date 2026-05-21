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reconcept WindEnergie Deutschland I: 7,25 % p.a. Zinsen für die Energiewende
Hamburg, 21. Mai 2026. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, setzt auch in Deutschland wieder verstärkt auf Windenergie und begibt mit dem "reconcept WindEnergie Deutschland I" (ISIN: DE000A460JX9) einen neuen Bond. Das festverzinsliche Wertpapier hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet bei sieben Jahren Laufzeit einen Kupon von 7,25 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Interessierte Anlegende können die neue Anleihe ab sofort über die Website des Unternehmens unter www.reconcept.de/ir zeichnen.
Der Emissionserlös wird insbesondere für den Erwerb von Projektrechten im Windbereich verwendet. Geplant sind die Entwicklung neuer Windparks sowie das Repowering bestehender Windenergieanlagen durch leistungsstärkere Turbinen. Ergänzend können auch Batterieenergiespeicher integriert werden. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Nord- und Ostdeutschland. reconcept entwickelt die Projekte in der Regel bis zur Baureife und veräußert die Projektrechte anschließend an Dritte.
Politischer Rückenwind für die Windenergie
Der Ausbau der Windenergie gilt als entscheidender Hebel für das Gelingen der Energiewende in Deutschland. Bereits heute ist Windkraft die wichtigste Stromquelle des Landes. Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektrifizierung, Digitalisierung und den Ausbau von Rechenzentren deutlich an. Um das politische Ziel eines Anteils von 80 Prozent erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2030 zu erreichen, muss der Ausbau der Windenergie daher weiter beschleunigt werden.
Der gesetzliche Ausbaupfad sieht eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergie an Land auf 115 Gigawatt (GW) bis 2030 vor. Ende 2025 waren in Deutschland jedoch erst rund 68 GW installiert; statt der im vergangenen Jahr geplanten sieben GW wurden lediglich fünf GW neu zugebaut. Zusätzlichen regulatorischen Rückenwind erhält die Branche durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz, wonach bis Ende 2032 bundesweit zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden sollen.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Die Rahmenbedingungen für die Windenergie haben sich in Deutschland deutlich verbessert. Gleichzeitig wächst der Bedarf an grünem Strom durch Elektrifizierung, Digitalisierung und den Ausbau von Rechenzentren dynamisch. Mit unserer neuen Anleihe wollen wir dieses Marktumfeld gezielt nutzen, um zusätzliche Windenergieprojekte in Deutschland voranzutreiben."
Repowering ist weiterer Treiber für den Windenergieausbau
reconcept nutzt für die Projektentwicklung seine über 25-jährige Expertise als Pionier am Markt - bereits 1998 legte das Unternehmen eine der ersten Windkraftbeteiligungen Deutschlands zur Finanzierung eines Windparks auf. Neben der Entwicklung neuer Windparks sieht reconcept insbesondere im Repowering erhebliche Potenziale.
Christiane Kaufholt-Mecke, Geschäftsführerin der reconcept GmbH, erläutert: "In Deutschland ist etwa jede zweite Windenergieanlage bereits seit über 15 Jahren in Betrieb. Durch technologische Fortschritte und größere Nabenhöhen erzielen moderne Anlagen auf derselben Fläche heute ein Vielfaches der Stromerträge früherer Generationen. Repowering ermöglicht damit eine besonders effiziente Nutzung bestehender Standorte. 2025 entfiel bereits knapp ein Drittel der neu installierten Bruttoleistung auf das Repowering älterer Anlagen."
Eckdaten des reconcept WindEnergie Deutschland I
Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anlegende sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anlegender bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes samt eventueller Nachträge und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin.
21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|E-Mail:
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|Internet:
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|ISIN:
|DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53, DE000A460JX9
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5, A460JX
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