Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG



21.05.2026 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE212 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 115,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik in Q1 2026 erreicht, GBC-Ergebnisschätzungen leicht angehoben



In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 hat die PFISTERER SE einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 26,7 % auf 126,88 Mio. € (VJ: 100,13 Mio. €) erzielt. Wie erwartet und von der Gesellschaft im Geschäftsbericht 2025 in Aussicht gestellt, trugen hierzu insbesondere die signifikant gestiegenen Umsatzerlöse in den Segmenten HVA (High Voltage Accessories) und OHL (Overhead Lines) bei. Während im HVA-Segment ein Umsatzanstieg in Höhe von 23,4 % auf 49,59 Mio. € erzielt wurde, stiegen die Umsätze im OHL-Segment deutlich um 69,1 % auf 35,56 Mio. €. Der starke Umsatzanstieg im OHL-Segment ist in erster Linie einer hohen Nachfrage aus der Region Mittlerer Osten und Indien zu verdanken. Hier profitierte die Gesellschaft von einer hohen Kundennachfrage, Marktanteilsgewinnen sowie dem Technologiewechsel von keramischen zu leichteren Silikon-Isolatoren, der insbesondere in Saudi-Arabien die Nachfrage zusätzlich unterstützte. Im HVA-Segment profitierte die Gesellschaft von einer starken Nachfrage nach Hochspannungskabelzubehör. Der Umsatzanstieg wurde primär durch "Europa & Afrika" getrieben und zusätzlich durch eine positive Entwicklung in der Region "Americas" unterstützt.



Der starke Anstieg der Umsätze in den margenstarken Hochspannungssegmenten HVA und OHL spiegelt sich in einer überproportionalen Ergebnisentwicklung wider. Ausgehend von einem Rekordwert beim Bruttoergebnis in Höhe von 55,33 Mio. € (VJ: 42,06 Mio. €) verbesserte sich die Bruttomarge auf 43,6 % (VJ: 42,0 %). PFISTERER profitierte auch hier von einer starken Verbesserung der Bruttomarge im OHL-Segment auf 46,8 % (VJ: 40,0 %), das im Vorjahr noch von einem brandbedingten Produktionsausfall betroffen war. Dies führte zu einem Anstieg des EBITDA auf 27,17 Mio. € (VJ: 19,73 Mio. €) und damit zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf einen neuen Quartalsrekordwert von 21,4 % (VJ: 19,7 %). Das um Aufwendungen für das virtuelle Aktienprogramm adjustierte EBITDA belief sich auf 27,69 Mio. € (VJ: 20,97 Mio. €) und lag damit 32,1 % über dem Vorjahreswert. Auch das Periodenergebnis lag mit 17,79 Mio. € (VJ: 11,53 Mio. €) deutlich über dem Vorjahreswert.



Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hat das Management von PFISTERER die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt. Folglich wird auch weiterhin mit einem Umsatzwachstum von mindestens 12 % im Jahr 2026 gerechnet und mittelfristig eine EBITDA-Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angestrebt. Die Basis hierfür ist einerseits die sehr überzeugende Entwicklung im ersten Quartal. Andererseits verfügt die Gesellschaft zum 31.03.2026 über einen gegenüber dem Vorjahresstichtag um 17,7 % ausgeweiteten Auftragsbestand in Höhe von 335,8 Mio. € (31.03.25: 285,3 Mio. €).



Die Umsatzerlöse des ersten Quartals 2026 sind erwartungsgemäß dynamisch gestiegen. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses lag hingegen über unseren Erwartungen. Sowohl auf Basis des bereinigten EBITDA als auch des EBITDA "as reported" liegt die Entwicklung im Rahmen der mittelfristig erwarteten Prognose. Für die kommenden Quartale, die von weiterem Umsatzwachstum und damit im Bereich der Fixkosten von Skaleneffekten geprägt sein dürften, ist auch im Bereich der Bruttomarge von einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum ersten Quartal 2026 auszugehen. Diese Annahme haben wir in unsere Schätzungen berücksichtigt und heben unsere Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 jeweils an. Nunmehr rechnen wir für 2026 mit einem EBITDA in Höhe von 102,87 Mio. € (alte Prognose: 92,42 Mio. €) und für 2027 mit einem EBITDA in Höhe von 115,15 Mio. € (alte Prognose: 107,83 Mio. €). Unsere Prognosen für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030, die ebenfalls dem konkreten Prognosezeitraum zugeordnet sind, bleiben unverändert.



Auf Basis der dargestellten Prognoseanhebung haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 115,00 € (bisher: 110,00 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260521_PFISTERER_Comment



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https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 20.05.2026 (16:47 Uhr)

Erste Weitergabe: 21.05.2026 (09:30 Uhr)



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