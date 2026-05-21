Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE
Hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik in Q1 2026 erreicht, GBC-Ergebnisschätzungen leicht angehoben
Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hat das Management von PFISTERER die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt. Folglich wird auch weiterhin mit einem Umsatzwachstum von mindestens 12 % im Jahr 2026 gerechnet und mittelfristig eine EBITDA-Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angestrebt. Die Basis hierfür ist einerseits die sehr überzeugende Entwicklung im ersten Quartal. Andererseits verfügt die Gesellschaft zum 31.03.2026 über einen gegenüber dem Vorjahresstichtag um 17,7 % ausgeweiteten Auftragsbestand in Höhe von 335,8 Mio. € (31.03.25: 285,3 Mio. €).
Die Umsatzerlöse des ersten Quartals 2026 sind erwartungsgemäß dynamisch gestiegen. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses lag hingegen über unseren Erwartungen. Sowohl auf Basis des bereinigten EBITDA als auch des EBITDA "as reported" liegt die Entwicklung im Rahmen der mittelfristig erwarteten Prognose. Für die kommenden Quartale, die von weiterem Umsatzwachstum und damit im Bereich der Fixkosten von Skaleneffekten geprägt sein dürften, ist auch im Bereich der Bruttomarge von einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum ersten Quartal 2026 auszugehen. Diese Annahme haben wir in unsere Schätzungen berücksichtigt und heben unsere Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 jeweils an. Nunmehr rechnen wir für 2026 mit einem EBITDA in Höhe von 102,87 Mio. € (alte Prognose: 92,42 Mio. €) und für 2027 mit einem EBITDA in Höhe von 115,15 Mio. € (alte Prognose: 107,83 Mio. €). Unsere Prognosen für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030, die ebenfalls dem konkreten Prognosezeitraum zugeordnet sind, bleiben unverändert.
Auf Basis der dargestellten Prognoseanhebung haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 115,00 € (bisher: 110,00 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260521_PFISTERER_Comment
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https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 20.05.2026 (16:47 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.05.2026 (09:30 Uhr)
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