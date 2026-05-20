Paukenschlag bei Pfisterer: Im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung hat der Vorstand des Unternehmens kräftig investiert. Gleich zwei Vorstandsmitglieder des Unternehmens nutzen die Kapitalmaßnahme, um ihre Aktienpakete durch die Ausübung von Optionen massiv aufzustocken. DER AKTIONÄR verrät, wer wie viel investierte. • Millionen-Investment der Führungsebene: Die beiden Vorstandsmitglieder Johannes Linden und Dr. Konstantin Kurfiss haben zeitgleich eigene Aktien im Gesamtwert von rund 2,27 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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