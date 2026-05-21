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Je nach Meldungslage vom Golf reagieren die Kurse. Entlastung kam gestern vom Ölmarkt mit entsprechenden Aussagen (heute Morgen notiert Brent allerdings wieder bei 106 $). Gemäß Trump, befinden sich die USA in den "final stages" mit Iran. Das stabilisierte die Anleihemärkte. Zudem:Mehrere Supertanker haben gestern die Straße von Hormus passiert. Zusammen sollen diese Schiffe rund 6 Mio. Barrel Rohöl transportiert haben. Das wäre der größte Tagesabfluss aus dem Golf seit Beginn der Eskalation.Nvidia schlägt die Erwartungen sowohl für Q1 als auch im Ausblick auf Q2 auf fast allen Ebenen. Lediglich die Margen blieben im Rahmen der Schätzungen. Der "Beat" wird als erwartbar tituliert. Daraus resultierte nachbörslich rd. 1,5 % Abschlag. Auf der anderen Seite:In Asien stand vor allem Südkorea im Mittelpunkt. Der Kospi sprang zeitweise um 8,1 % nach oben. Auslöser war neue Fantasie rund um "Physical AI" und Robotik, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang diesen Bereich als zweite große Wachstumskategorie neben der klassischen KI-Infrastruktur im Call hervorgehoben hat. Asien bleibt der Outperformer.Jamie Dimon warnt, dass Zinsen und Anleiherenditen deutlich weiter steigen könnten.Kurzum: Es bleibt Volatil ohne klare Richtung und Marktbreite.Sie möchten regelmäßig über Ihr Smartphone auf diese Art und Weise informiert weden? Ich empfehle die Bernecker App (Volker SchulzRedaktionsleiter Bernecker Redaktion