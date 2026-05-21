Nvidia hat erneut extrem starke Quartalszahlen geliefert und die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Trotzdem reagierte die Aktie nachbörslich zunächst schwächer. Damit zeigt sich einmal mehr, wie hoch die Erwartungen an den KI-Giganten inzwischen geworden sind. Nvidia liefert starke Zahlen und hebt Erwartungen weiter an Nvidia bleibt der mit Abstand wichtigste Profiteur des weltweiten KI-Booms. Das zeigte sich auch in den aktuellen Quartalszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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