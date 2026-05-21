ASML setzte Mitte April einen der ersten Höhepunkte der zu Ende gehenden Quartalsberichtssaison. Der Markt honorierte die Ergebnisse jedoch nicht. Die Aktie kam nicht so recht in Schwung - ein Umstand, der sich auch in den letzten Wochen zunächst nicht änderte. Im gestrigen Mittwochshandel könnte der ASML-Aktie jedoch eine entscheidende Weichenstellung gelungen sein. Ist das der Beginn der 40%-Rallye?ASML - Aktie nimmt erneut Anlauf, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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