Das deutsche Photovoltaik- und Speicherunternehmen und der chinesische Anbieter von Energiespeicherlösungen wollen bei Großspeicher-Projekten weltweit kooperieren. Ziel sind vor allem Synergien in der Lieferkette und im technologischen Bereich. Die SMA Solar Technology AG und die Beijing Hyperstrong Technology Co. , Ltd. wollen künftig "unter Nutzung ihrer jeweiligen Kernkompetenzen" eng zusammenarbeiten. Wie der Wechselrichter- und Speicherspezialist aus Niestetal mitteilte, sollen Synergien in der Lieferkette und auf technologischer Seite geschaffen und eine langfristige Partnerschaft begründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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