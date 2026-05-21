© Foto: Harald Tittel - picture alliance/dpaTesla bringt seine Software für autonomes Fahren nach China. Der Schritt könnte den Wettbewerb im größten Elektroautomarkt massiv verschärfen.Tesla hat seine Technologie für autonomes Fahren nun auch in China freigeschaltet, wie das Wall Street Journal berichtet. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für den US-Elektroautobauer im weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen teilte am Donnerstag auf X mit, dass sein System "Full Self-Driving Supervised" (FSD Supervised) ab sofort in mehreren Ländern verfügbar sei, darunter auch China. Die Einführung folgt auf jahrelange Bemühungen des Konzerns, die notwendigen Genehmigungen der chinesischen Behörden zu erhalten. …Den vollständigen Artikel lesen
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