Berlin - Der Rückhalt für die Bundesregierung schwindet laut einer neuen Ipsos-Umfrage weiter. Mit wenigen Ausnahmen verlieren fast alle Kabinettsmitglieder zu Jahresbeginn deutlich an Zustimmung - sowohl gegenüber der letzten Erhebung im März als auch im Langzeittrend seit Juni 2025. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) liegt demnach weiterhin mit klarem Abstand vorn, während Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am wenigsten Zuspruch erhält.Die allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung liegt demnach im Mai bei lediglich 17 Prozent - ein Minus von 7 Prozentpunkten gegenüber März 2026. Ähnlich entwickelt sich die Bewertung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Der Anteil der Deutschen, die mit seiner Arbeit zufrieden sind, geht ebenfalls um 7 Prozentpunkte zurück und liegt nun bei 18 Prozent.Auffällige kurzfristige Rückgänge zeigen sich auch in mehreren Ressorts: Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verliert gegenüber März 10 Prozentpunkte und wird nur noch von 19 Prozent der Deutschen positiv bewertet. Auch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und der Chef des Kanzleramts, Thorsten Frei (CDU), büßen jeweils 8 Prozentpunkte ein und kommen auf 20 bzw. 22 Prozent. Katherina Reiche (CDU) gibt ebenfalls 7 Prozentpunkte ab: Derzeit sind nur 15 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Wirtschafts- und Energieministerin zufrieden - der niedrigste Wert im Kabinett.Gegen den allgemeinen Trend behauptet sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Er bleibt mit einer Zufriedenheitsquote von 50 Prozent mit weitem Abstand der beliebteste Politiker im Bundeskabinett. Im Vergleich zum März 2026 verzeichnet Pistorius lediglich einen minimalen Rückgang um 1 Prozentpunkt. Auf Platz zwei folgt Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit 30 Prozent (-2 pp).Im Langzeitvergleich seit Juni 2025 wird das Ausmaß des Zufriedenheitsverlustes besonders deutlich: Seit ihrem Amtsantritt ist die schwarz-rote Bundesregierung von einem Zufriedenheitswert von 40 Prozent (Juni 2025) auf aktuell 17 Prozent (Mai 2026) abgestürzt - ein Minus von 23 Prozentpunkten. Friedrich Merz verlor im selben Zeitraum 21 Prozentpunkte (von 39 Prozent auf 18 Prozent).Wirtschaftsministerin Reiche verzeichnet seit Amtsbeginn den stärksten Zufriedenheitsverlust im Kabinett - von 41 auf aktuell 15 Prozent (-26 pp). Bundesfinanzminister Klingbeil musste über das Jahr hinweg starke Einbußen hinnehmen - von 42 auf 20 Prozent (-22 pp). Die Zufriedenheitswerte von Arbeitsministerin Bas sanken seit Messbeginn ebenfalls um 20 Prozentpunkte - von 39 auf 19 Prozent. Selbst Spitzenreiter Pistorius blieb vom allgemeinen Abwärtstrend nicht völlig verschont. Seit Juni 2025 ging der Anteil der Zufriedenen von 64 auf 50 Prozent zurück (-14 pp).Ein Jahr nach Amtsantritt bleibt die Bekanntheit vieler Kabinettsmitglieder nahezu unverändert. Boris Pistorius (4 Prozent Unbekanntheit) und Lars Klingbeil (6 Prozent) sind der Bevölkerung am geläufigsten. Am wenigsten bekannt bleibt Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD): Rund 32 Prozent der Befragten geben an, sie nicht zu kennen - ein Wert, der nahezu unverändert gegenüber Juni 2025 ist.Ipsos hatte 1.000 Wahlberechtigte zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland vom 8. bis 10. Mai online befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl.