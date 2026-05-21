Die Rheinmetall-Aktie hat nach dem massiven Abverkauf im Bereich um 1.122 € erwartungsgemäß eine Gegenbewegung von bislang rund +10% gestartet. Siehe dazu hier die damalige Einschätzung. Damit läuft die Aktie zunächst in den skizzierten Fahrplan einer technischen Erholung hinein. Doch trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt. Erster Konter gelungen Nach dem scharfen Kursrutsch von über -40% vom Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de