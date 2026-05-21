Die BASF-Aktie bewegt sich nach der kräftigen Erholung seit Jahresbeginn weiterhin in einer Handelsspanne zwischen 50 und 55 €. Am Donnerstag verbessert das Papier sich leicht und notiert aktuell bei 51,70 €. Doch wie sind die weiteren Aussichten für den weltgrößten Chemiekonzern einzuschätzen? Sparprogramm wird weiter verschärft Der Konzern kämpft weiterhin mit hohen Produktionskosten, schwacher Industrienachfrage und zunehmendem internationalem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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