Peugeot ruft für die kommenden sechs Wochen die Kampagne "SUV Löwentage" aus und bietet in diesem Zuge satte Rabatte auf verschiedene SUV-Modelle der Marke. Auch die Stromer im Portfolio werden dadurch vorübergehend günstiger, je nach Modell um 5.000 bis 6.105 Euro. Im Rahmen der Aktion bietet Peugeot bei teilnehmen Händlern Nachlässe unter anderem auf die Elektromodelle e-2008 (bis zu 6.105 Euro), e-3008 (bis zu 5.379 Euro) und e-5008 (bis zu 5.100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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