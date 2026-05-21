Viele Investoren bewerten Tesla zunehmend als eine Kombination aus KI-Unternehmen, Robotaxi-Plattform, Hersteller von Humanoiden Robotern und Chips. Der Verkauf von Elektroautos rückt in den Hintergrund. Nice to have, wenn man so will. Während Analyst Dan Ives von Wedbush von der Story nach wie vor überzeugt ist, zeigte sich Joseph Spak von der UBS etwas skeptischer bezüglich Tesla.Der Markt ist momentan extrem stark fokussiert auf die Themen Künstliche Intelligenz und Chips. Tesla wird daher eher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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