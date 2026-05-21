SpaceX plant den Börsengang unter dem Kürzel SPCX. Im Prospekt nennt das Unternehmen einen adressierbaren Markt von 28,5 Billionen Dollar.
Das wäre fast so groß wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung der USA. Der größte Teil entfällt nicht auf Raumfahrt, sondern auf KI-Anwendungen für Unternehmen. Allein dieser Bereich wird mit 22,7 Billionen Dollar beziffert. Starlink und Mobile spielen in der Rechnung nur Nebenrollen.
Ich sehe darin einen typischen IPO-Hypefaktor - große Vision, wenig harte Beweisführung. Entscheidend bleibt, wie viel davon SpaceX wirklich in Umsatz und Cashflow verwandeln kann. Träumen ist aber erlaubt, und dass der Welraum für den KI-Sektor in den nächsten Jahrzehnten ein großes Thema wird, ist nachvollziehbar.
Das wäre fast so groß wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung der USA. Der größte Teil entfällt nicht auf Raumfahrt, sondern auf KI-Anwendungen für Unternehmen. Allein dieser Bereich wird mit 22,7 Billionen Dollar beziffert. Starlink und Mobile spielen in der Rechnung nur Nebenrollen.
Ich sehe darin einen typischen IPO-Hypefaktor - große Vision, wenig harte Beweisführung. Entscheidend bleibt, wie viel davon SpaceX wirklich in Umsatz und Cashflow verwandeln kann. Träumen ist aber erlaubt, und dass der Welraum für den KI-Sektor in den nächsten Jahrzehnten ein großes Thema wird, ist nachvollziehbar.
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