Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG



21.05.2026 / 14:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd. Unternehmen: Electro Optic Systems Holdings Ltd. ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.05.2026 Kursziel: 16,00 AUD (zuvor: 17,00 AUD) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

EOS mit 150 Mio. AUD Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung



EOS hat gestern die erfolgreiche Durchführung einer vollständig gezeichneten institutionellen Kapitalerhöhung über 150 Mio. AUD zu einem Preis von 8,00 AUD je Aktie bekannt gegeben. Ergänzend plant das Unternehmen eine weitere strategische Kapitalerhöhung über 40 Mio. AUD zur Aufnahme eines strategischen Investors. Insgesamt beabsichtigt EOS damit, zusätzliches Kapital in Höhe von 190 Mio. AUD zur Finanzierung der nächsten Wachstumsphase aufzunehmen. Zwar führt die Transaktion durch die Ausgabe von 18,8 Mio. neuen Aktien zu einer weiteren Verwässerung bestehender Aktionäre, insgesamt bewerten wir die Finanzierung angesichts der stark steigenden Projektpipeline sowie der zunehmenden Skalierung als positiv.



Zusätzliche Liquidität unterstützt die Umsetzung von Großprojekten: Aus finanzieller Sicht dürfte die Kapitalerhöhung die Bilanz von EOS deutlich stärken und dem Unternehmen einen erheblich größeren finanziellen Handlungsspielraum verschaffen. Wir gehen insbesondere davon aus, dass ein wesentlicher Teil der Mittel für Bankgarantien verwendet wird, die im Verteidigungssektor bei langfristigen und großvolumigen Projekten regelmäßig von Kunden gefordert werden. Mit der zunehmenden Teilnahme von EOS an internationalen Verteidigungsprogrammen mit hohem Auftragsvolumen dürften diese Anforderungen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Ohne zusätzliche Liquidität könnten diese Sicherheiten mittelfristig zu einem limitierenden Faktor für weiteres Wachstum werden.



Strategische Relevanz der Calidus-Beteiligung: Besonders hervorzuheben ist zudem die geplante strategische Beteiligung einer mit dem in den VAE ansässigen Rüstungskonzern Calidus verbundenen Gesellschaft, die die Positionierung von EOS in der GCC-Region weiter stärken dürfte. Aus unserer Sicht unterstreicht die Beteiligung die zunehmende Vernetzung beider Unternehmen und könnte zukünftige Aufträge im Mittleren Osten zusätzlich unterstützen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Verteidigungsnachfrage in der Region infolge der jüngsten geopolitischen Eskalation zwischen Iran und Israel relevant.



Modellanpassungen: Nach der angekündigten Transaktion passen wir unsere Modellannahmen an, um sowohl die stärkere Bilanzposition als auch die höhere Aktienanzahl zu berücksichtigen. Unser aktualisiertes Modell reflektiert nun den höheren Netto-Cashbestand infolge der Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe von 18,8 Mio. neuen Aktien aus der institutionellen Platzierung. Operativ bleiben unsere grundlegenden Annahmen für das Geschäft hingegen unverändert, da wir weiterhin von einer starken Dynamik in den kommenden Jahren ausgehen. Die höhere Aktienanzahl führt jedoch zu einem Verwässerungseffekt, was sich entsprechend in unserem aktualisierten Bewertungsmodell widerspiegelt.



Fazit: Insgesamt sehen wir die Kapitalerhöhung als weiteren Beleg dafür, dass EOS in eine deutlich größere operative Größenordnung hineinwächst. Die gestärkte Kapitalbasis, die strategische Beteiligung aus dem Mittleren Osten sowie die dynamisch zunehmende Auftragslage sollten die Positionierung des Unternehmens als global relevanter Anbieter im Bereich Drohnenabwehr weiter stärken. Unsere grundlegende Investmentthese bleibt vollständig intakt. EOS adressiert weiterhin eines der strukturell attraktivsten Marktsegmente innerhalb des globalen Verteidigungssektors, getragen von steigenden geopolitischen Spannungen, zunehmenden Verteidigungsausgaben sowie der wachsenden Bedeutung moderner Drohnenabwehrsysteme. Aufgrund der Verwässerung reduzieren wir jedoch unser Kursziel von 17,00 auf 16,00 AUD und bestätigen gleichzeitig unser Kaufen-Rating.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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