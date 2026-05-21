Bereits seit Januar ist bekannt, dass Nina Henschel zur Zurich Gruppe Deutschland geht. Nun ist auch der zeitliche Fahrplan klar: Ab dem 01.06.2026 startet sie bei Zurich und wird zum 01.07.2026 den Vorstandsbereich "Privat- & Gewerbekunden" von Ulrich Christmann übernehmen. Bereits im Januar hatte die Zurich Gruppe Deutschland verkündet, dass Nina Henschel neue Vertriebsvorständin "Privat- & Gewerbekunden" wird. Nun wurde bekannt, dass sie ab dem 01.06.2026 bei Zurich startet sowie zum 01.07.2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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