© Foto: pixabayAnalysten des Investmenthauses Berenerg trauen Europas Versicherungsriesen eine satte Neubewertung zu. Ein Name sticht dabei besonders hervor.Die Allianz-Aktie soll laut den Analysten von Berenberg noch deutlich Luft nach oben haben. Die Bank hat ihr Kursziel für den Münchener Versicherungsriesen von zuvor 504 Euro auf nun 684 Euro angehoben und bestätigt die Kaufempfehlung. Bezogen auf den aktuellen Kurs von rund 383 Euro entspricht das einem Potenzial von etwa 80 Prozent. Hinter der deutlichen Anhebung steckt eine grundsätzliche Neubewertung der gesamten Branche. Die Analysten sind überzeugt, dass die großen europäischen Mischkonzerne, neben der Allianz auch AXA, Generali und Zurich, …
Enthaltene Werte: DE0008404005,IT0000062072,FR0000120628,CH0011075394Den vollständigen Artikel lesen
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