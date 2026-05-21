Bentonville - Der weltweit grösste Einzelhändler Walmart stemmt sich weiterhin erfolgreich gegen die anziehende Inflation. Allerdings warnte der Konzern zur Vorlage seiner Zahlen am Donnerstag zugleich, dass die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Treibstoffkosten auf den Ergebnissen lasten und künftig auch die Preise für Verbraucher weiter nach oben treiben könnten. Kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street gab die Walmart-Aktie um zuletzt fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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