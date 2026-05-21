Stellantis hat unter dem Namen "FaSTLAne 2030" seinen Strategieplan für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Der europäisch-amerikanische Autokonzern will in diesem Zeitraum 60 Milliarden Euro investieren, um sein Wachstum zu beschleunigen und den Gewinn zu steigern. Im Zentrum stehen dabei die vier Marken Fiat, Peugeot, Jeep und Ram sowie eine neue modulare Architektur namens STLA One. Dabei war der Fokus auf die vier globalen Kernmarken schon seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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