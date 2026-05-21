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Dow Jones News
21.05.2026 19:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Serviceware SE: Serviceware SE beschließt Aktienrückkaufprogramm

DJ PTA-Adhoc: Serviceware SE: Serviceware SE beschließt Aktienrückkaufprogramm

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Serviceware SE: Serviceware SE beschließt Aktienrückkaufprogramm

Idstein (pta000/21.05.2026/18:35 UTC+2)

Idstein, 21. Mai 2026.Der Verwaltungsrat der Serviceware SE ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 300.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 5.000.000,00 über die Börse durchzuführen ("Aktienrückkaufprogramm 2026"). Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. Mai 2025. Alle Rückkäufe werden über eine Bank abgewickelt. Das Aktienrückkaufprogramm 2026 wird am 1. Juni 2026 beginnen und spätestens am 31. Mai 2027 enden. Es ist möglich, dass die Gesellschaft nicht die vollen EUR 5.000.000,00 für Rückkäufe verwenden wird. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm 2026 jederzeit zu ändern oder zu beenden.

Ende der Insiderinformation

Erläuterungsteil

Harald Popp, CFO und Mitgründer von Serviceware: "Auf dem aktuell niedrigen Niveau des Aktienkurses können wir durch das Aktienrückkaufprogramm mit unserer freien Liquidität eine hervorragende Investitionsgelegenheit nutzen. Wir schaffen durch den Kauf eigener Aktien unmittelbar Shareholder Value für die Aktionäre von Serviceware."

Serviceware verfügt über eine starke Innenfinanzierungskraft. Serviceware plant entsprechend, Investitionen in seine innovative Serviceware Plattform auch in Zukunft aus dem operativen Cashflow zu tätigen. Der operative Cashflow betrug zum Geschäftsjahresende 2024/2025 insgesamt EUR 3.900.000,00.

Die zurückgekauften Aktien können grundsätzlich für alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 zulässigen Zwecke verwendet werden. So können erworbene Aktien als Kaufpreisbestandteil bei möglichen Akquisitionen eingesetzt oder eingezogen werden. Insbesondere hat Serviceware jedoch die Möglichkeit, einen Teil der erworbenen Aktien an Mitarbeiter in strategisch wichtigen Bereichen weiterzugeben und diese so noch stärker an das Unternehmen zu binden.

Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.serviceware-se.com veröffentlicht.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

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Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779381300268 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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