So was gibt es auch - Deutsche KI-Aktien im Überblick: Aixtron, SÜSS MicroTec, Infineon, Serviceware, … und andere. Die Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein Hype an den Märkten. Für Börsenanleger stellt sich zunehmend die Frage, welche deutschen Aktien tatsächlich von diesem Megatrend profitieren könnten. Die Antwort führt in zwei unterschiedliche Welten: die der reinen KI-Softwareanbieter und die der oft übersehenen Hardware-Schmieden, die die entscheidende Infrastruktur für die KI-Revolution bauen. Solche gibt es auch in Deutschland - es muss nicht immer eine Nvidia, Meta, TSMC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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