Die Almonty-Aktie legte im Tagesverlauf vom Donnerstag in der Spitze um stolze +7,19% zu. Dennoch befindet sich der Titel seit dem Höchststand vom 17. April bei 20,62 € gemäß L&S-Quotierung in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Seit Ende April tendieren die Papiere seitwärts, rund um das zuletzt bestätigte Unterstützungslevel von 16,62 €. Gerade diese aktuelle Bewegung wirkt nach der vorangegangenen Rally charttechnisch konstruktiv, da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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