Die EU legt Wolfram-Vorräte an, während sich die Versorgungskrise verschärft: Wer folgt nach Almonty?

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Der globale Wolframmarkt tritt in eine neue Phase ein. Was lange Zeit als Nischenmetall der Industrie galt, hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe der Welt entwickelt. Nach den chinesischen Exportbeschränkungen und zunehmenden geopolitischen Spannungen hat die Europäische Union Wolfram laut Reuters nun für ihre ersten gemeinsamen Vorräte kritischer Rohstoffe ausgewählt. Die Entscheidung bestätigt einen Trend, der sich bereits in den USA abzeichnet, wo Regierungen aktiv daran arbeiten, sichere Lieferketten für strategisch wichtige Industrie- und Verteidigungsmetalle aufzubauen.

Für Anleger geht es dabei längst nicht mehr nur um den Wolframpreis. Zunehmend stellt sich die Frage, welche Unternehmen dazu beitragen könnten, die nächste Generation westlicher Lieferketten aufzubauen.

Europa steigt in das Rennen um strategische Rohstoffe ein

Wie Reuters berichtet, plant die Europäische Union, neben Seltenen Erden, Gallium und weiteren kritischen Mineralien auch Wolfram einzulagern, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Gespräche mit wichtigen Logistikzentren wie Rotterdam laufen bereits, während Italien zusätzliche Lagerstandorte prüft.

Die Initiative folgt ähnlichen Maßnahmen in Nordamerika. Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks erkennen zunehmend, dass kritische Rohstoffe nicht länger lediglich Industriegüter sind, sondern strategische Vermögenswerte.

Dieser Wandel spiegelt eine unbequeme Realität wider: China kontrolliert nach wie vor rund 80 Prozent der weltweiten Wolframförderung und dominiert zugleich die Weiterverarbeitung. Die im Jahr 2025 eingeführten Exportbeschränkungen haben das globale Angebot zusätzlich verknappt - zu einer Zeit, in der die Verteidigungsausgaben vieler Staaten weiter steigen.

Die Nachfrage reicht weit über den Verteidigungssektor hinaus

Obwohl Wolfram aufgrund der militärischen Nachfrage zuletzt verstärkt in den Fokus gerückt ist, reicht seine Bedeutung weit über den Verteidigungssektor hinaus. Das Metall ist unverzichtbar für Halbleiter, Komponenten der Luft- und Raumfahrt, industrielle Schneidwerkzeuge, Energieinfrastruktur und die moderne Hochleistungsfertigung.

Reuters berichtete kürzlich, dass die anhaltenden Konflikte weltweit den militärischen Verbrauch von Wolfram deutlich erhöht haben. Anders als bei vielen industriellen Anwendungen wird Wolfram in Munition dauerhaft verbraucht und nicht recycelt, sodass neue Produktionskapazitäten benötigt werden, um erschöpfte Bestände zu ersetzen.

Gleichzeitig hat China seine Förderquoten reduziert, während die heimische Nachfrage weiter zunimmt - eine Entwicklung, die den ohnehin angespannten Weltmarkt zusätzlich belastet.

Almonty hat sich zum Branchenführer entwickelt

Ein großer Teil der Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich derzeit naturgemäß auf Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Mit der bevorstehenden Produktionsaufnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich das Unternehmen als einer der wichtigsten Wolframproduzenten außerhalb Chinas positioniert.

Rohstoffmärkte entwickeln sich jedoch häufig in mehreren Phasen. Zunächst konzentrieren sich Anleger auf Produzenten mit kurzfristigem Produktionspotenzial, bevor sie ihren Blick schrittweise auf Projekte in früheren Entwicklungsstadien richten, sobald der langfristige Versorgungsbedarf deutlicher wird.

Diese breitere Suche könnte bereits begonnen haben.

Die nächste Generation von Wolframprojekten

Unter den fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten zieht Fireweed Metals (ISIN: CA31833F1045) mit seiner Mactung-Lagerstätte im kanadischen Yukon weiterhin institutionelle Investoren an. Das Unternehmen konnte kürzlich 61,5 Millionen kanadische Dollar von strategischen Investoren, darunter JX Advanced Metals und die Lundin Family Trusts, einwerben. Frühere Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums unterstreichen zudem die strategische Bedeutung des Projekts.

Auch Kasachstan entwickelt sich zunehmend zu einer potenziellen Quelle für Wolfram außerhalb Chinas, unterstützt durch umfangreiche, von der US-Regierung geförderte Finanzierungsinitiativen zur Stärkung westlicher Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Für Investoren, die nach früheren Einstiegsmöglichkeiten suchen, könnten jedoch zunehmend Explorationsunternehmen in etablierten Wolframregionen interessant werden.

Ein Unternehmen, das in dieses Profil passt, ist Makenita Resources Inc. (WKN: A40X6P | ISIN: CA5609251098). Das Unternehmen hat kürzlich eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf seinem Sisson-West-Wolframprojekt in der kanadischen Provinz New Brunswick abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts erreicht.

Besonders bemerkenswert ist die Lage des Projekts. Sisson West grenzt unmittelbar an die Sisson-Lagerstätte von Northcliff Resources, eines der bekanntesten noch nicht erschlossenen Wolframprojekte Kanadas, das angesichts der zunehmenden Bemühungen westlicher Staaten zur Sicherung kritischer Rohstoffe immer mehr strategische Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zwar garantiert die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte keinen Explorationserfolg, doch gewinnen etablierte Rohstoffregionen häufig an Wert, sobald Infrastruktur, staatliche Unterstützung und Investoreninteresse auf eine bestimmte Region konzentriert werden.

Der Abschluss der ersten geophysikalischen Arbeiten bei Makenita schafft zudem die technische Grundlage, um vorrangige Bohrziele für die nächsten Explorationsphasen zu identifizieren. Für einen Junior-Explorer ist die systematische Datenerhebung ein wichtiger erster Schritt bei der Bewertung des geologischen Potenzials eines Projekts.

Ein struktureller Wandel statt eines kurzfristigen Rohstoffzyklus

Die wohl wichtigste Entwicklung besteht darin, dass Wolfram längst nicht mehr ausschließlich von klassischen Rohstoffmärkten beeinflusst wird. Staatliche Industriepolitik, steigende Verteidigungsausgaben und die Sicherheit globaler Lieferketten sind inzwischen ebenso bedeutende Nachfragefaktoren geworden.

Die geplanten Rohstoffreserven Europas, die wachsenden Initiativen der USA und der zunehmende geopolitische Wettbewerb deuten darauf hin, dass die Sicherung zuverlässiger Wolframquellen weit über die aktuellen Marktbedingungen hinaus Priorität behalten wird.

Etablierte Produzenten wie Almonty profitieren bereits von diesem Wandel. Sollte die Nachfrage das verfügbare westliche Angebot weiterhin übersteigen, könnten Investoren ihren Blick zunehmend auf fortgeschrittene Entwickler und ausgewählte Explorationsunternehmen mit strategisch gelegenen Projekten richten.

Explorationsprojekte sind stets mit technischen, genehmigungsrechtlichen und finanziellen Risiken verbunden, und es gibt keine Garantie dafür, dass ein Explorationsprojekt letztlich in Produktion gehen wird. Dennoch könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten in etablierten Bergbauregionen - darunter auch Makenita Resources - zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, während der Markt nach der nächsten Generation westlicher Wolframlieferanten sucht.

Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick

https://mining.com.au/western-star-bets-big-on-tungsten/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen

https://www.realcleardefense.com/articles/2026/06/01/why_tungsten_is_crucial_to_the_us_military_1185822.html

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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